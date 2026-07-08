/डूंगरपुर में चोरों का आतंक! एक रात में 5 घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गामड़ी में मंगलवार एक रात में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई. चोरों ने ताले तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवर ओर कैश चुराकर ले गए. जबकि 3 घरों के दरवाजे, शटर तोड़ने के प्रयास किए. लेकिन लोगों के जागने से बड़ी वारदात बच गई. वही चोर घरों में हथियार भी भूल गए. लोगों ने 2 चोर को भागते हुए भी देखा. पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है.

एक साथ 5 जगहों पर चोरी करने का था प्रयास

गामड़ी देवल के सरपंच पति अशोक कुमार अहारी ने बताया कि मंगलवार रात में एक साथ 5 जगहों पर चोरी का प्रयास हुआ है. संजय कुमार नटवरलाल पंचाल के सुने घर में चोरी की वारदात हुई. संजय कुमार ओर उनके परिवार के लोग खेरवाड़ा घर पर रहते हैं. 15 दिन से घर सुना था. ऐसे में चोरों ने रात को घर के ताले तोड़े. इसके बाद कमरे में लोहे की पेटी को तोड़कर उसमें रखे 5 तोला सोने की चुड़िया, 2 तोला सोने की चैन, 2 किलो चांदी के जेवर, 75 मनके चांदी के, 21 तोला चांदी की पायजेब चोरी कर ले गए. इसके अलावा 10 हजार कैश भी चुरा लिए.

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स्थानीय लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश

इसके अलावा चोरों ने नाथू धना यादव के घर के भी ताले तोड़े. यहां से सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए. इसके अलावा 80 हजार कैश चुरा ले गए. नाथु ने बताया कि 5 दिन पहले ही 50 हजार रुपए समूह से लिए थे. लेकिन अब चोरी हो गए. इसके अलावा दला कचरा यादव की दुकान का शटर भी तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन दला के अंदर सोए होने से जाग गए ओर चोर भाग गए. वही कालू रत्ना यादव ओर कुरिलाल भट्ट के घर भी चोरी का प्रयास किए. लेकिन उनके जागने से चोर भाग गए. उन्होंने बताया कि चोर करीब 11.30 बजे आए थे. चोर धारिया, फेट जैसे हथियार छोड़कर भाग गए है. वही कुरीलाल में बताया की जागने पर उन्होंने बाहर निकलर देखा, जिस पर 2 चोर भाग रहे थे. उनके दूसरे भी साथी होने की संभावना है. वही लोगों ने चोरी की बढ़ती वारदातों पर आक्रोश जताया है. लोगों ने इससे पहले भी हुई चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने पर नाराजगी जताई और जल्द खुलासा करने की मांग रखी.