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जमीनी विवाद बना खूनी खेल! विरोध करने पर महिला और सास पर को बेरहमी से पीटा

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर के गामड़ी देवल गांव में जमीन विवाद पर महिला और उसकी बुजुर्ग सास से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया. घटना का वीडियो वायरल है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 27, 2026, 08:27 PM|Updated: Apr 27, 2026, 08:27 PM
जमीनी विवाद बना खूनी खेल! विरोध करने पर महिला और सास पर को बेरहमी से पीटा
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Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गामड़ी देवल गांव में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुराने जमीन विवाद को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी परिवार के तीन लोगों ने एक महिला और उसकी बुजुर्ग सास पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा बढ़ा रहा है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना 25 अप्रैल की बताई जा रही है. पीड़िता रागिनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पड़ोसी रमेश भट्ट और उसके बेटे हितेश और प्रीतेश लंबे समय से जमीन को लेकर उनके परिवार से विवाद कर रहे थे. आए दिन झगड़े होते थे और माहौल तनावपूर्ण बना रहता था.

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरोपी अक्सर घर की महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करते थे. इस बात को लेकर परिवार काफी समय से परेशान था. 25 अप्रैल को जब रागिनी और उनकी सास ने इन हरकतों का विरोध किया, तो मामला अचानक बिगड़ गया और आरोपियों ने गुस्से में आकर हमला कर दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों आरोपी महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं. महिला के बाल खींचकर उसे जमीन पर गिराया गया और घसीटा गया. इतना ही नहीं, एक आरोपी महिला के ऊपर बैठकर उसे पीटता नजर आ रहा है, जो बेहद चौंकाने वाला दृश्य है. जब बुजुर्ग सास ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा. उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे भी घायल हो गईं. इस पूरी घटना ने इलाके में डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो को भी सबूत के तौर पर लिया गया है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अन्य सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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