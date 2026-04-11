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दोस्तों के साथ मिलकर बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, पहले से 4 केस हैं दर्ज

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में आपसी रंजिश के चलते पिता की हत्या व बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 11, 2026, 09:37 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 09:37 PM IST

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दोस्तों के साथ मिलकर बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, पहले से 4 केस हैं दर्ज

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने बोरी गांव में आपसी रंजिश के चलते पिता की हत्या व बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक कनबई के जंगलो में छिपा हुआ था. आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था.

आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट और जानलेवा के चार मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई अशोक कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को रेडा फला निवासी कल्पेश बरंडा अपने पिता दिनेश बरंडा और अपनी रिश्तेदार कोकिला के साथ बाइक से डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे.

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जैसे ही वे बोरी गांव के पास पहुंचे. पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रवि, रोहित और नरेश ने लाठियों और लोहे के पाइप से उन पर हमला कर दिया था. हमले में दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं कल्पेश गंभीर घायल हुआ था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की.

वहीं इसके साथ पुलिस टीम का गठन करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की. इधर मुखबिर के जरिये मुख्य आरोपी रवि के कनबई के जंगलों में छिपे होने की जानकारी मिली. जिसपर पुलिस की टीम ने कनबई के जंगलो में दबिश देकर आरोपी रवि को गिरफ्तार किया. जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है. आरोपी रवि पर कोतवाली थाने में पूर्व में भी मारपीट और जानलेवा के चार मामले दर्ज है.

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