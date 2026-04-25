/चार दीवारी में दफन हो गईं सारी खुशियां! दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया.
वहीं पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है. मामले के अनुसार, सीमलवाड़ा कस्बे में निकिता पत्नी मुकेश लोहार उम्र करीब 35 वर्ष ने अपने ही घर के कमरे में पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं.
काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद मृतका के जेठ पंकज कुमार सहित अन्य लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. वहां निकिता फंदे पर लटकी मिली. परिजन तत्काल उसे नीचे उतारकर सीमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना धंबोला थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एएसआई धर्मेंद्र सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया. शनिवार दोपहर बाद मृतका के पीहर पक्ष से परिजन और रिश्तेदार बांसवाड़ा से सीमलवाड़ा पहुंचे. अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया.
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पीहर पक्ष ने निकिता की मौत पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. पुलिस और समाज के वरिष्ठ लोगों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर महिला की मौत के बाद उसके 2 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है.
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