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चार दीवारी में दफन हो गईं सारी खुशियां! दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 25, 2026, 07:03 PM|Updated: Apr 25, 2026, 07:03 PM
चार दीवारी में दफन हो गईं सारी खुशियां! दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया
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Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया.

वहीं पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है. मामले के अनुसार, सीमलवाड़ा कस्बे में निकिता पत्नी मुकेश लोहार उम्र करीब 35 वर्ष ने अपने ही घर के कमरे में पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं.

काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद मृतका के जेठ पंकज कुमार सहित अन्य लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. वहां निकिता फंदे पर लटकी मिली. परिजन तत्काल उसे नीचे उतारकर सीमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना धंबोला थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एएसआई धर्मेंद्र सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया. शनिवार दोपहर बाद मृतका के पीहर पक्ष से परिजन और रिश्तेदार बांसवाड़ा से सीमलवाड़ा पहुंचे. अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया.

पीहर पक्ष ने निकिता की मौत पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. पुलिस और समाज के वरिष्ठ लोगों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर महिला की मौत के बाद उसके 2 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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