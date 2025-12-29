दो महीने पहले झगड़ा कर पत्नी गई मायके, तनाव में युवक की दुखद मौत

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाहेता घाटी गांव में एक युवक ने पत्नी के वियोग में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की पत्नी 2 माह पहले झगड़ा कर अपने पीहर चली गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के एएसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि पाहेता घाटी निवासी ललित परमार की शादी एक साल पहले मोदपुर विजवा माता निवासी कंकू मसार से हुई थी. शादी के बाद से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे. दो महीने पहले कंकू पीहर चली गई उसके बाद नहीं लौटी जिससे ललित अवसाद में था.

बीती रात ललित भोजन करने के बाद कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. आधी रात को उसके पिता ने कमरे में खिड़की से झांक कर देखा, तो ललित फंदे से लटका हुआ था. परिजनों ने घटना की सूचना दोवड़ा पुलिस को दी.

पुलिस मौके पर पहुंचकर छत से टीन शेड हटाई और कमरे में घुसी. पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

