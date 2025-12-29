Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दो महीने पहले झगड़ा कर पत्नी गई मायके, तनाव में युवक की दुखद मौत

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाहेता घाटी गांव में एक युवक ने पत्नी के वियोग में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की पत्नी 2 माह पहले झगड़ा कर अपने पीहर चली गई थी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 29, 2025, 10:27 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?
9 Photos
Drink Spiking

क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!
8 Photos
Rajasthan Quiz

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद
7 Photos
Pan-Aadhar Card Update

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद

दो महीने पहले झगड़ा कर पत्नी गई मायके, तनाव में युवक की दुखद मौत

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाहेता घाटी गांव में एक युवक ने पत्नी के वियोग में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की पत्नी 2 माह पहले झगड़ा कर अपने पीहर चली गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के एएसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि पाहेता घाटी निवासी ललित परमार की शादी एक साल पहले मोदपुर विजवा माता निवासी कंकू मसार से हुई थी. शादी के बाद से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे. दो महीने पहले कंकू पीहर चली गई उसके बाद नहीं लौटी जिससे ललित अवसाद में था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीती रात ललित भोजन करने के बाद कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. आधी रात को उसके पिता ने कमरे में खिड़की से झांक कर देखा, तो ललित फंदे से लटका हुआ था. परिजनों ने घटना की सूचना दोवड़ा पुलिस को दी.

पुलिस मौके पर पहुंचकर छत से टीन शेड हटाई और कमरे में घुसी. पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

Tags

Trending news