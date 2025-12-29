दो महीने पहले झगड़ा कर पत्नी गई मायके, तनाव में युवक की दुखद मौत

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाहेता घाटी गांव में एक युवक ने पत्नी के वियोग में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की पत्नी 2 माह पहले झगड़ा कर अपने पीहर चली गई थी.
Trending Photos
Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाहेता घाटी गांव में एक युवक ने पत्नी के वियोग में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की पत्नी 2 माह पहले झगड़ा कर अपने पीहर चली गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.
डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के एएसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि पाहेता घाटी निवासी ललित परमार की शादी एक साल पहले मोदपुर विजवा माता निवासी कंकू मसार से हुई थी. शादी के बाद से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे. दो महीने पहले कंकू पीहर चली गई उसके बाद नहीं लौटी जिससे ललित अवसाद में था.
बीती रात ललित भोजन करने के बाद कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. आधी रात को उसके पिता ने कमरे में खिड़की से झांक कर देखा, तो ललित फंदे से लटका हुआ था. परिजनों ने घटना की सूचना दोवड़ा पुलिस को दी.
यह भी पढ़ें- चंबल रिवर फ्रंट से होगा कोटा-हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ, पर्यटन उद्योग को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
पुलिस मौके पर पहुंचकर छत से टीन शेड हटाई और कमरे में घुसी. पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.