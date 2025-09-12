Zee Rajasthan
मामा के घर रात में खाना खाकर सोया युवक, सुबह पिता ने देखा तो...

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. युवक और उसके पिता मामा के घर गए थे और वहीं सो गए थे.

Published: Sep 12, 2025, 08:45 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 08:45 PM IST

मामा के घर रात में खाना खाकर सोया युवक, सुबह पिता ने देखा तो...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. युवक और उसके पिता मामा के घर गए थे और वहीं सो गए थे. घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सदर थाना एएसआई प्रवीण सिंह ने बताया कि कन्हैयालाल पुत्र गलवाजी गाडोलिया लोहार निवासी देवल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि वह और उसका पूरा परिवार बरसों से देवल में रहता है.

गुरुवार रात को खाना खाने के बाद वह और उसका बेटा महेंद्र गाडोलिया लोहार अपने साले रमण भाई गाडोलिया लोहार के घर सो गए. आज सुबह उठकर देखा तो महेंद्र ने घर के ऊपर रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था. घटना के बाद लोग इकट्ठे हो गए.

महेंद्र को फंदे से नीचे उतारकर देखा, तो उसकी मौत हो गई थी. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

