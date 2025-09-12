मामा के घर रात में खाना खाकर सोया युवक, सुबह पिता ने देखा तो...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. युवक और उसके पिता मामा के घर गए थे और वहीं सो गए थे. घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सदर थाना एएसआई प्रवीण सिंह ने बताया कि कन्हैयालाल पुत्र गलवाजी गाडोलिया लोहार निवासी देवल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि वह और उसका पूरा परिवार बरसों से देवल में रहता है.

गुरुवार रात को खाना खाने के बाद वह और उसका बेटा महेंद्र गाडोलिया लोहार अपने साले रमण भाई गाडोलिया लोहार के घर सो गए. आज सुबह उठकर देखा तो महेंद्र ने घर के ऊपर रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था. घटना के बाद लोग इकट्ठे हो गए.

महेंद्र को फंदे से नीचे उतारकर देखा, तो उसकी मौत हो गई थी. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.