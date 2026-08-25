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डूंगरपुर के देवकी स्कूल में एक साल से बंद कमरे की छत गिरी, स्कूल में पढ़ते हैं 120 बच्चे

डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सत्तु के देवकी स्कूल में अचानक एक कमरे की छत गिर गयी. हादसे के वक्त स्कूल में 120 छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे.  

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 25, 2026, 11:43 AM IST | Updated:Aug 25, 2026, 11:43 AM IST
डूंगरपुर के देवकी स्कूल में एक साल से बंद कमरे की छत गिरी, स्कूल में पढ़ते हैं 120 बच्चे
Image Credit: Dungarpur government school

Dungarpur Government School : डूंगरपुर के जिस स्कूल में ये हादसा हुआ, वहां 120 बच्चे पढ़ते है, जो हादसे के वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे. जानकारी के मुताबिक स्कूल के 10 कमरों में से 2 कमरे जर्जर हालत में हैं. जिस कमरे की छत गिरी वो भी जर्जर ही था और एक साल से बंद रखा गया था.

स्कूल में दो कमरे जर्जर, एक की छत गिरी

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डूंगरपुर के दोवड़ा ब्लॉक की सत्तु देवकी ग्राम पंचायत के स्कूल में हुई इस घटना ने फिर से स्कूलों की जर्जर हालत की तरफ लोगों को ध्यान खींचा है. गनीमत रही की इस कमरे का प्रयोग नहीं हो रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इस वक्त ये हादसा हुआ, रोजाना की तरह स्कूल में कक्षाएं चल रही थी. तेज आवाज आने पर स्कूल के बच्चे और टीचर्स बाहर आ गये. सूचना पीईईओ पकंज वर्मा को दी गयी. पीईईओ और सीबीईओ दीपक शाह मौके पर पहुंचे. स्कूल प्रबंधन ने बताया कि स्कूल में 10 से में 2 कमरे जर्जर हो चुके है. जिस वजह से उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया था, और कमरों का उपयोग पूरी से बंद कर दिया था. सीबीईओ ने बताया कि स्कूल में एक कमरे की छत अब भी जर्जर हो चुकी है. नई डालने के लिए प्रस्ताव भेजे गए है. ऐसे में मंजूरी आने पर जल्द की कमरों को ठीक करवाया जायेगा.

डूंगरपुर के दोवड़ा ब्लॉक की सत्तु देवकी ग्राम पंचायत के स्कूल

सर्वे में राजस्थान के 3767 स्कूल मिले थे जर्जर

आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले साल जब अगस्त में स्कूल भवनों की स्थिति को लेकर सर्वे हुआ था तो 3767 स्कूल जर्जर पाए गये थे. जिनमें से 2558 भवनों को सरकार ने जर्जर घोषित किया था. करीब 1210 भवन अभी भी जर्जर होने का इंतजार कर रहे है. नियमों के मुताबिक स्कूल के जर्जर घोषित होने के बाद स्कूल को शिफ्ट किया जाता है. विधानसभा में पूछे गये सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश के 2,047 सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, वहीं 1049 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है. एक सर्वे के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 5,40,127 कक्षा-कक्षों की स्थिति का भी आंकलन किया गया है, इनमें सिर्प 2,36441 कक्षा कक्षाओं को सुरक्षित माना गया है. वहीं 45,365 में मरम्मत की जरूरत बतायी गयी है. लेकिन सिर्फ 4,187 कक्षा-कक्षाओं में मरम्मत कार्य की स्वीकृति मिली है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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