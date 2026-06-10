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डूंगरपुर में कलेजा कंपा देने वाला हादसा, एक दिन पहले खरीदा था ट्रैक्टर, अगले ही दिन उसी के नीचे दबकर बुझ गया घर का चिराग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में 25 वर्षीय किसान राकेश डामोर की नए ट्रैक्टर के पलटने से मौत हो गई. उन्होंने खेती के लिए एक दिन पहले ही ट्रैक्टर खरीदा था. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतक अपने पीछे 6 माह के बेटे को छोड़ गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 10, 2026, 08:04 AM|Updated: Jun 10, 2026, 08:04 AM
डूंगरपुर में कलेजा कंपा देने वाला हादसा, एक दिन पहले खरीदा था ट्रैक्टर, अगले ही दिन उसी के नीचे दबकर बुझ गया घर का चिराग
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. धंबोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में एक युवा किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई. सबसे दुखद बात यह है कि किसान ने खेती के काम के लिए एक दिन पहले ही नया ट्रैक्टर खरीदा था और अगले ही दिन यह खुशी मातम में बदल गई.

खेत की जुताई के लिए निकला था किसान
जानकारी के अनुसार बांसिया गांव निवासी 25 वर्षीय राकेश डामोर ने सोमवार को खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा था. बुधवार को वह ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया.

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हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी.

पुलिस ने पहुंचकर संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलते ही धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक के शव को बाहर निकलवाया. इसके बाद शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. राकेश डामोर की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में करीब छह माह का एक मासूम बेटा भी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया.

जिस नए ट्रैक्टर को खरीदने की खुशी परिवार मना रहा था, वही अगले ही दिन एक दर्दनाक हादसे की वजह बन गया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

हादसे की जांच जारी
पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने की वजह क्या थी, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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