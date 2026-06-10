/डूंगरपुर में कलेजा कंपा देने वाला हादसा, एक दिन पहले खरीदा था ट्रैक्टर, अगले ही दिन उसी के नीचे दबकर बुझ गया घर का चिराग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. धंबोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में एक युवा किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई. सबसे दुखद बात यह है कि किसान ने खेती के काम के लिए एक दिन पहले ही नया ट्रैक्टर खरीदा था और अगले ही दिन यह खुशी मातम में बदल गई.

खेत की जुताई के लिए निकला था किसान

जानकारी के अनुसार बांसिया गांव निवासी 25 वर्षीय राकेश डामोर ने सोमवार को खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा था. बुधवार को वह ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया.

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हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी.

पुलिस ने पहुंचकर संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक के शव को बाहर निकलवाया. इसके बाद शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. राकेश डामोर की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में करीब छह माह का एक मासूम बेटा भी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया.

जिस नए ट्रैक्टर को खरीदने की खुशी परिवार मना रहा था, वही अगले ही दिन एक दर्दनाक हादसे की वजह बन गया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

हादसे की जांच जारी

पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने की वजह क्या थी, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.