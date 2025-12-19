Zee Rajasthan
45 साल की उम्र में 2 फीट लंबाई, कागज लेकर शिविर में पहुंच विधायक से लगाई पेंशन की गुहार

Rajasthan News: डूंगरपुर के 45 वर्षीय भरत दर्जी की लंबाई सिर्फ 2 फीट है. वर्षों से पेंशन के लिए भटक रहे भरत को सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविर में पेंशन स्वीकृत हुई. शिविर में विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 19, 2025, 06:51 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 06:51 PM IST

45 साल की उम्र में 2 फीट लंबाई, कागज लेकर शिविर में पहुंच विधायक से लगाई पेंशन की गुहार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में 45 साल का भरत दर्जी लम्बाई सिर्फ 2 फीट (24 इंच). भरत की ये हाइट देखकर हर कोई चौंक गया. पेंशन के कागज लेकर शिविर में पहुंचा तो उसकी हाइट देखकर सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ने उसकी पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए. इसके बाद अधिकारी भी हरकत में आए और पेंशन की स्वीकृति दे दी. भरत कई सालों से पेंशन शुरू करवाने के लिए भटक रहा था. लेकिन आज सरकार की ओर से आयोजित हुए ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में भरत को लाभ मिला.

सरकार के दौ साल होने पर सेवा पखवाड़े के तहत हो रहा है शिविरों का आयोजन
दरअसल, राज्य सरकार के दूसरी वर्षगांठ पर सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. आज शुक्रवार को सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वरदा में शिविर आयोजित किया गया. सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा शिविर में पहुंचे. विधायक के साथ ही मौजूद अधिकारी लोगो की समस्याएं सुन रहे थे. इसी दौरान भरत दर्जी अपनी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचा. विधायक ओर अधिकारियों ने उसकी उम्र पूछी तो उसने बताया कि वह 45 साल का है. लेकिन उसकी हाइट सिर्फ़ 2 फीट ही थी. ये देखकर विधायक चौंक गए. भरत ने बताया उसकी हाइट कम होने से उसे कोई जॉब भी नहीं देता. उसकी बात सुनकर विधायक ने नियमानुसार पेंशन के निर्देश दिए. इस पर अधिकारियों ने उसकी पेंशन की स्वीकृति जारी कर दी.

विधायक ने सरकार के 2 साल के काम गिनवाए
विधायक ने कहा कि सरकार ने 2 साल में विकास के कई काम करवाए. वरदा क्षेत्र में 25 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए गए है. इस पर काम भी शुरू हो गए है. इसमें 10 करोड़ रुपये से वरदा–किशनपुरा नदी पर पुलिया निर्माण, 10 करोड़ से सकरेल में एनिकट निर्माण, 10 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण, 10 लाख रुपये की लागत से राजकीय भवनों पर चाइना मैजिक पेंट कार्य, 15 लाख रुपये की लागत से फूलिया में सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य करवाए जा रहे है. इसके अलावा भी लोगो की जो मांगे आएगी उन सभी को पूरा करवाया जायेगा.

