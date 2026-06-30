/चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की डीजे कोर्ट ने पांच साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू और लोहे की रॉड से किए गए हमले के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि तीसरे आरोपी को 7 साल की कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है. कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से चल रहे इस मामले का कानूनी पटाक्षेप हो गया.

बारात से लौटते समय हुआ था हमला

लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि यह मामला 1 मई 2021 का है. माथुगामडा निवासी ईश्वरलाल अपने भाई की बारात सुल्ई खास गांव से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में आरोपी आलोक की पिकअप सड़क पर खड़ी मिली. जब ईश्वरलाल ने रास्ता खाली करने के लिए वाहन हटाने को कहा, तो मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया.

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चाकू और लोहे की रॉड से किया था जानलेवा हमला

आरोप है कि आलोक, अनिल और गोपाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ईश्वरलाल को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद उन पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में ईश्वरलाल के पेट और दाएं हाथ पर चाकू के गंभीर घाव लगे, जबकि सिर पर भी गहरी चोट आई. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई.

पुलिस ने दर्ज किया था मामला

घटना के बाद पीड़ित ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा.

कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद डीजे कोर्ट ने आलोक और अनिल को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं तीसरे आरोपी गोपाल को 7 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया.

पांच साल बाद मिला न्याय

करीब पांच साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. कोर्ट के इस निर्णय से साफ संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून के तहत सख्त सजा मिलती है और ऐसे मामलों में दोषियों को आखिरकार न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है.