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चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले की डीजे कोर्ट ने दोवड़ा थाना क्षेत्र में 2021 में हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि तीसरे आरोपी को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 30, 2026, 09:50 PM|Updated: Jun 30, 2026, 09:50 PM
चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Image Credit: डूंगरपुर जिले की डीजे कोर्ट ने 3 आरोपियों को ठहरााया दोषीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की डीजे कोर्ट ने पांच साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू और लोहे की रॉड से किए गए हमले के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि तीसरे आरोपी को 7 साल की कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है. कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से चल रहे इस मामले का कानूनी पटाक्षेप हो गया.

बारात से लौटते समय हुआ था हमला
लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि यह मामला 1 मई 2021 का है. माथुगामडा निवासी ईश्वरलाल अपने भाई की बारात सुल्ई खास गांव से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में आरोपी आलोक की पिकअप सड़क पर खड़ी मिली. जब ईश्वरलाल ने रास्ता खाली करने के लिए वाहन हटाने को कहा, तो मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया.

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चाकू और लोहे की रॉड से किया था जानलेवा हमला
आरोप है कि आलोक, अनिल और गोपाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ईश्वरलाल को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद उन पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में ईश्वरलाल के पेट और दाएं हाथ पर चाकू के गंभीर घाव लगे, जबकि सिर पर भी गहरी चोट आई. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई.

पुलिस ने दर्ज किया था मामला
घटना के बाद पीड़ित ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा.

कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद डीजे कोर्ट ने आलोक और अनिल को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं तीसरे आरोपी गोपाल को 7 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया.

पांच साल बाद मिला न्याय
करीब पांच साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. कोर्ट के इस निर्णय से साफ संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून के तहत सख्त सजा मिलती है और ऐसे मामलों में दोषियों को आखिरकार न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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