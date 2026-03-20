डूंगरपुर के गांव में हुई चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात व नकदी बरामद

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को जिला स्पेशल टीम, साइबर सेल और आसपुर थाना पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुए जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली है, जिससे इस मामले का पर्दाफाश हो गया है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि यह चोरी गड़ा हेरसिंह गांव में एक सूने मकान में हुई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी मदद के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन पाटीदार, रोहित पाटीदार, विकास उर्फ तूफान, विकास और संजय पाटीदार शामिल हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के आभूषण और लगभग 5.50 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

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इस मामले की शिकायत आनंद कुमार पुत्र माधव सुथार, निवासी गड़ा हेरसिंह, ने 28 फरवरी को दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को वह अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर गुजरात के सारंगपुर मंदिर दर्शन के लिए गए थे. इसी दौरान 28 फरवरी की रात करीब 2 बजे उनके भाई ने फोन कर सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गई है.

घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अज्ञात बदमाश ताले तोड़कर अंदर घुसे और सोने-चांदी के जेवरात तथा नकदी लेकर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. साइबर सेल की मदद से संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई और विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई.

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले ऐसे मकानों की पहचान करते थे, जहां लोग बाहर गए हों. इसके बाद मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. आरोपियों ने बताया कि वे अपने शौक और खर्च पूरे करने के लिए इस तरह की वारदात करते थे.

फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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