/नकली डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 PTI बाहर, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 2022 भर्ती पर सवाल

Rajasthan News: डूंगरपुर में फर्जी डिग्री मामला उजागर होने पर 8 पीटीआई बर्खास्त किए गए. 2022 भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का खुलासा हुआ. जांच में अनियमितताएं मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में फर्जी डिग्री के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज बुधार को डूंगरपुर जिले के 8 पीटीआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी पीटीआई को तुरंत आदेश के तहत बर्खास्त करने के आदेश दिए है. सभी शारीरिक शिक्षक जिले में अलग अलग स्कूलों में कार्यरत थे. सभी ने पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी.
डूंगरपुर जिला शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में हुई पीटीआई- शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपात्रों को नौकरी देने का मामला सामने आया था. इसमें फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने जांच शुरू की गई थी. जांच में अभ्यर्थियों के फर्जी डिग्री ओर अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभागीय आदेशों के तहत 8 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
इन पीटीआई को किया बर्खास्त
1. चिखली ब्लॉक के राउमावि गलालपुरा में कार्यरत गणेशलाल पाटीदार पुत्र मणीलाल, (रोल नंबर 713094) निवासी जोगपुर
2. आसपुर ब्लॉक के राउप्रावि जसपुर झापका में कार्यरत यशवन्त पाटीदार पुत्र खीमजी, (रोल नंबर 722130) निवासी ओड
3. गलियाकोट ब्लॉक के राउप्रावि तंबोलिया में कार्यरत धर्मिष्ठा पाटीदार पुत्री ओमप्रकाश पाटीदार, (रोल नंबर 726659) निवासी भेमई
4. सीमलवाड़ा ब्लॉक में राउप्रावि डामोर फला में कार्यरत निलेश कुमार पाटीदार पुत्र मोहनलाल, (रोल नंबर 727145) निवासी पाडलिया
5. गलियाकोट ब्लॉक में राउप्रावि छोटा फला गुंडलारा में कार्यरत अनिल पाटीदार पुत्र भगवानलाल, (रोल नंबर 734000) निवासी पाटीदार बस्ती
6. सीमलवाड़ा ब्लॉक के राउप्रावि लालपुरा में कार्यरत प्रकाश चन्द्र भोई पुत्र भंवरलाल (रोल नंबर 737784) निवासी ग्राम सीमलवाडा पोस्ट सीमलवाडा
7. आसपुर ब्लॉक के राउप्रावि गडाएकलिंगजी में कार्यरत यशपाल सिंह राणावत पुत्र मनोहरसिंह, (रोल नंबर 739432) निवासी नियर माकोदिया पुल दाहोद रोड
8. चिखली ब्लॉक के राउप्रावि राठडी में कार्यरत राहुल पाटीदार पुत्र कान्तिलाल, (रोल नंबर 752784) निवासी नादिया
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