आदिवासी महाकुंभ में आस्था का महासंगम, त्रिवेणी में लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लाखों लोगों की अनन्य श्रद्धा के केन्द्र बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा पर आस्था ज्वार उमड़ पड़ा. माघ पूर्णिमा पर मुख्य मेले में राजस्थान,गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के लाखों लोगों ने मेले में सम्मिलित होते हुए सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई वही दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन किये. वही महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा.

राष्ट्रीय जनजाति बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर हजारों मेलार्थियों ने अपने मत परिजनों की मुक्ति की कामना से त्रिवेणी संगम तीर्थ में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ अस्थियों का विसर्जन किया. भोर से शुरू हुआ अस्थि विसर्जन का क्रम दोपहर बाद तक अपने पूरे उत्कर्ष पर रहा . अस्थि विसर्जन के उपरांत मेलार्थियों ने शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने पितरों आदि के नाम जलांजलि से तर्पण कर देवी देविताओं का पूजन किया और भगवान भास्कर को अघ्र्य चढ़ाया. इधर इस मौके पर मेले में पहुंचे लाखों मेलार्थियों ने माघ पूर्णिमा का पुण्य कमाने पवित्र जल में आस्था की डूबकी लगाई.

महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र

मेलार्थियों ने परिजनो के साथ सामूहिक स्नान एवं भोज के बाद बेणेश्वर शिवालय, राधा कृष्ण मंदिर, ब्राहृा मंदिर व अन्य देवालयों में जाकर देव दर्शानादि धार्मिक कलापों से फर्सत पाकर मेला बाजारों से खरीददारी करते हुए मेले का पूरा-पूरा लुत्फ उठाया. मेले का मुख्य आकर्षण निष्कलंक महाराज भगवान एवं महंत की पालकी यात्रा एवं संगम पर महंत अच्यूतानंद का शाही स्नान रहा. मावजी महाराज की जन्मस्थली साबला के हरिमंदिर से गाजे-बाजे के साथ निष्कलंक भगवान एवं महंत की पालकी यात्राएं निकली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महंत अच्यूतानदं महाराज ने जल तीर्थों का आह्वान किया और मावजी महाराज सहित बेणेश्वर के आद्य महंतों का स्मरण करते हुए पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शाही स्नान किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया. आबूदर्रा घाट राजा बलि के यज्ञस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. श्रीहरि विष्णु ने इसी घाट पर राजा बलि के सिर पर पैर रखकर पाताल लोक में उतार दिया. इसके बाद से धाम की आस्था और बढ़ गई.

इधर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है. सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से जहां 800 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए है वहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन मेले की गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए हुए है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-