/डूंगरपुर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन पूरे! आर्ट्स में रिकॉर्ड एडमिशन, कॉमर्स की सीटें रह गईं खाली

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी ओर मैथ्स चारों संकाय को मिलाकर 2571 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है. जबकि आर्ट्स ओर बायोलॉजी में 700 से अधिक स्टूडेंट्स अब भी एडमिशन के लिए कतार में है.

क्या बोले एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ गणेशलाल निनामा?

एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ गणेशलाल निनामा ने बताया की कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 1 मई से ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी. स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आवेदन के बाद 25 जून से फीस जमा करवाने की प्रॉसेज की गई. जिले का सबसे बड़ा कॉलेज होनें की वजह से यहां फर्स्ट ईयर आर्ट्स में 2100 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया है. 100 स्टूडेंट्स का सेक्शन होगा. ऐसे से आर्ट्स में 21 सेक्शन बनेंगे. जबकि कॉमर्स में 200 सीटे है. लेकिन एडमिशन के लिए केवल 48 आवेदन ही आए. ऐसे में सभी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए पात्र पाये गए. लेकिन 31 स्टूडेंट्स ने ही फीस जमा करवाई है. इसके अलावा बायोलॉजी में 264 सीटो पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए है. वही गणित मे 176 सीटों पर एडमिशन हुआ है. प्राचार्य ने बताया कि एडमिशन की आज बुधवार को फाइनल लिस्ट जारी कर दी है.

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कॉमर्स में रुझान घटा, सीटे खाली

कॉमर्स में 200 सीटो पर छात्रों को एडमिशन देने है. 2 सेक्शन मंजूर है. लेकिन केवल 48 आवेदन ही कॉनर्स के लिए आए. जिसमें से केवल 31 स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवाई. जिस वजह से सिर्फ 31 स्टूडेंट्स ही एडमिशन हुए है. प्राचार्य ने बताया कि कॉमर्स की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान कम होता जा रहा है. जिस वजह से सीटे खाली है.

आर्ट्स में 4 ओर बायोलॉजी में 2 नए सेक्शन की मांग, 576 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका

एसबीपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आर्ट्स ओर बायोलॉजी में कई छात्र इंतजार कर रहे है. लेकिन मेरिट अधिक होने से उनका एडमिशन नहीं हो सका. प्राचार्य ने बताया कि वंचित छात्रों को भी एडमिशन देने के लिए अतिरिक्त सेक्शन की मांग की गई है. आर्ट्स में 4 सेक्शन ओर बायोलॉजी में 2 सेक्शन की मांग की है. नए सेक्शन की मंजूरी मिलने पर आर्ट्स में 500 ओर बायोलॉजी में 200 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा.