मंत्री झाबर खर्रा ने डूंगरपुर में अधिकारियों को फटकार, जनता के सवालों पर लिया सख्त एक्शन!

Dungarpur News: राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. अपने दौरे के दौरान मंत्री ख़र्रा ने सागवाड़ा व डूंगरपुर निकाय में चल रहे शहरी सेवा शिविरो का अवलोकन किया. वही आमजन को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया. इस मौके पर मंत्री ने आरयूआईडीपी की ओर से करवाए जा रहे सीवरेज व पेयजल कार्यों की अनियमितता की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे थे डूंगरपुर

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने एक दिवसीय दौरे डूंगरपुर पहुंचे. डूंगरपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. अपने दौरे के दौरान मंत्री खर्रा ने सागवाड़ा नगरपालिका व डूंगरपुर नगरपरिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविरो का अवलोकन किया और विभागीय कार्यों की जानकारी ली. इधर, शिविर में पहुंचे मंत्री से आरयूआईडीपी की ओर से करवाए जा रहे सीवरेज व पेयजल कार्यों में अनियमितता शिकायत की गई. जिस पर मंत्री खर्रा ने RUIDP के अधिकारियों क फटकार लगाई.

शहरी सेवा शिविरों का लें अधिकतम लाभ : मंत्री

अपने संबोधन में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा और भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 17 सितम्बर से 17 नवम्बर तक “शहरी सेवा शिविर” संचालित कर रही है. इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किया जा रहा है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अल्प एवं मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वहीं जनजाति क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो. जो लोग ऋण लेते हैं, वे समय पर उसका भुगतान करें ताकि दूसरों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके. मंत्री खर्रा ने कहा, “राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के प्रयासों में हम सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन के बिना विकास अधूरा है. स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि कचरा घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालें. हर नागरिक का दायित्व है कि वह घर के साथ आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखे, तभी राष्ट्र निर्माण की भावना सशक्त होगी. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उन्होंने “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान की सराहना की. अंत में मंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ योजनाओं का लाभ उठाएं तथा राजस्थान को विकसित और सशक्त राज्य बनाने में योगदान दें.

पत्रकारों से हुए रूबरू

अपने दौरे के दौरान मंत्री खर्रा पत्रकारों से रूबरू हुए. पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने नगर पालिका भवन, कच्ची बस्ती में पट्टा वितरण और सीवरेज कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि पालिका का नया भवन शहर के विकास, पार्किंग व्यवस्था और नागरिक सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा. इसके स्थान को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा ताकि यह शहरवासियों की पहुंच में रहे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करे. कच्ची बस्तियों में पूर्व में वितरित पट्टों को लेकर राज्यभर में शिकायतों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लिया गया है और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. सीवरेज कार्यों में लापरवाही और अनियमितता के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो विभागीय स्तर पर जांच करवाई जाएगी. साथ ही उन्होंने इस संबंध में लिखित शिकायतें प्राप्त करने की बात कही.

