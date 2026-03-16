बेणेश्वर धाम से CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, विकास सौगात के साथ युवाओं को भड़काने वालों को दी चेतावनी

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने बेणेश्वर धाम से 1902 करोड़ के कार्यों की सौगात दी. उन्होंने आदिवासी युवाओं को भटकाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए शिक्षा और स्वरोजगार पर जोर दिया. बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 130 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया गया है.
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CM Bhajanlal Sharma in Beneshwar Dham: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. आदिवासियों के महातीर्थ बेणेश्वर धाम पर आयोजित 'राजस्थानी जनजाति गौरव दिवस' के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए विकास का पिटारा खोल दिया. सीएम ने वागड़ अंचल के विकास के लिए 1902 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.
मंदिरों में मत्था टेका और लखपति दीदियों को नवाजा
हेलीकॉप्टर से बेणेश्वर धाम पहुँचने के बाद सीएम ने सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर और हरि मंदिर में पूजा-अर्चना की. साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी देखी. मुख्यमंत्री ने मेधावी बेटियों को स्कूटी, लखपति दीदियों को टैबलेट और महिला समूहों को ऋण के चेक वितरित कर उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया.
बेणेश्वर धाम का होगा ₹130 करोड़ से कायाकल्प
सीएम ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर और सिरोही जिलों के लिए 326 विकास कार्यों की शुरुआत की.
'बेणेश्वर धाम सालों से उपेक्षित रहा, लेकिन हमारी सरकार 130 करोड़ रुपये खर्च कर यहाँ आधुनिक घाट, सड़कें और यात्री सुविधाओं का विस्तार करेगी.' - भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री
बीएपी (BAP) पर तीखा प्रहार
बिना नाम लिए भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को आगाह किया- "कुछ लोग आदिवासियों को भड़काकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं. वे खुद के बच्चों को तो जयपुर, कोटा और सीकर के बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ के गरीब युवाओं को शिक्षा से दूर रखकर गलत दिशा में ले जा रहे हैं."
उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा में 45 हजार करोड़ का परमाणु संयंत्र लगाकर विकास के द्वार खोले हैं.
आदिवासी नायकों का सम्मान और नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आदिवासी नायकों को सही पहचान दिलाई है. जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन होगा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण और किसानों को विशेष लाभ दिया जाएगा. प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां दी जा रही हैं.
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