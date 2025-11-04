Zee Rajasthan
डूंगरपुर के साइबर थाने में चंद सेकंड से मौत टली! स्टेशन की छत गिरी, 6 पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साइबर थाना ऑफिस की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से बड़ा हादसा टल गया. छत के नीचे पीओपी होने से 6 पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. जर्जर घोषित भवन में ही साइबर थाना, डीएसपी ऑफिस और कंट्रोल रूम चल रहे हैं. पुलिस अब नई जगह तलाश रही है.

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साइबर थाना ऑफिस की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया. गनीमत रही की छत के नीचे पीओपी की हुई थी जिसके चलते प्लास्टर पहले पीओपी पर गिरा फिर नीचे. हादसे में साइबर थाने के पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त भवन को जर्जर घोषित कर रखा है बावजूद उसके पुलिस विभाग की ओर से यहाँ साइबर थाना, पुलिस उपाधीक्षक ऑफिस व कण्ट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है.

डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में ही चल रहा था थाना

दरअसल, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के ऊपरी भवन को पुलिस विभाग को दे रखा है. ऊपरी भवन में साइबर थाना, डूंगरपुर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय व कण्ट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है. कलेक्ट्रेट का ऊपरी भवन पूरी तरह से जर्जर है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे नकारा भी घोषित कर रखा है. लेकिन बावजूद उसके पुलिस विभाग की ओर से पुलिसकर्मियों की जान को जोखिम में डालकर उक्त भवन का उपयोग किया जा रहा है.

आज अचानक गिर पड़ी थाने की छत
इधर आज साइबर थाने की छत के प्लास्टर का बड़ा हिस्सा अचानक आज गिर गया. गनीमत रही कि छत के नीचे पीओपी की हुई थी जिसके चलते प्लास्टर जैसे ही पीओपी पर गिरा तो आवाज होने से साइबर थाने में बैठकर काम कर रहे पुलिसकर्मी दौड़कर बाहर आ गए. ऐसे में 6 पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. इधर जब जर्जर भवन के मामले में डूंगरपुर एएसपी से बात की गई तो उन्होंने भी स्वीकार की भवन जर्जर है. वही पुलिस विभाग की ओर से इन ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए दूसरी वैकल्पिक जगह खोजी जा रही है. वही इसके साथ ही नए एसपी भवन के लिए प्रस्ताव आया हुआ है जिसके लिए भी जमीन तलाशी जा रही है.

