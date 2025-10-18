धनतेरस पर किसानों को CM का बड़ा तोहफा! डूंगरपुर के 1.82 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 18 करोड़ 20 लाख रुपए

Dungrpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन व सहकारिता विभाग की ओर से सीएम किसान सम्मान निधि का जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह वर्च्युली भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्च्युली जुडा. इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने धनतेरस के दिन डूंगरपुर जिले के एक लाख 82 हजार किसानो के खातो में 18 करोड़ 20 लाख की किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की.

सीएम ने पूरे राज्य के किसानों के खातों में हस्तांतरित किए

डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, भाजपा नेता बंसीलाल कटारा सहित जिलेभर से किसान शामिल हुए. इधर जिला स्तरीय समारोह भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्च्युली जुडा. राज्य स्तरीय समारोह से सीएम भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर सहित प्रदेशभर के किसानों को किसान सम्मान निधि की राशी हस्तांतरित की. जिसमे डूंगरपुर जिले के एक लाख 82 हजार किसानों के खातों में धनतेरस के दिन 18 करोड़ 20 लाख की किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की.

क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा

इधर इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान पालनहार है और प्रधानमंत्री के किसान को विकसित करते हुए भारत को विकसित करने की संकल्पना को पूरा करने में राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को किए गए वादे को निभाते हुए बढ़ोतरी कर 3000 रूपये राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी दिया जा रहा है जिसमें अब तक 60 हजार 31 करोड़ से अधिक की राशि से 70 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसानों ने किया आभार व्यक्त

इधर डूंगरपुर जिला स्तरीय समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान निधि में बढ़ोतरी कर 3000 राशि करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाले 6000 हजार रुपए राशि कुल मिलाकर किसानों को 9000 राशि देकर सम्मान स्वरूप सौगात देने के लिए आभार व्यक्त किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-