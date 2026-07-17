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20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

Rajasthan News: डूंगरपुर के महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भोईवाड़ा नंबर 7 की हालत बदहाल है. कभी 20 कमरों वाले इस स्कूल में अब बच्चे सिर्फ 4 कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं. जर्जर भवन के खतरे के बावजूद 100 से ज्यादा शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 17, 2026, 07:22 PM|Updated: Jul 17, 2026, 07:22 PM
20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल
Image Credit: महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भोईवाड़ा नंबर 7, डूंगरपुर की बदहाल हालत.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर के महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भोईवाड़ा नंबर 7 की बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. कभी 20 कमरों के विशाल परिसर में चलने वाला यह विद्यालय आज विभाग की लापरवाही के कारण महज 4 कमरों में सिमट कर रह गया है. कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवी तक के मासूम बच्चे चार कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

20 से अधिक कमरों का स्कूल 4 कमरों में रहा
महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भोईवाड़ा नंबर 7 में दस वर्ष पहले इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 से अधिक कमरे उपलब्ध थे. लेकिन समय के साथ रख-रखाव के अभाव में भवन लगातार जर्जर होता चला गया. वर्ष 2025 में प्रशासन द्वारा स्कूल के कई कमरों और बरामदों को 'जर्जर व असुरक्षित' घोषित कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल का दायरा सिमटकर सिर्फ 4 कमरों का रह गया. इन चार कमरों में ही अलमारियों का अस्थाई पार्टीशन (बंटवारा) बनाकर कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवी तक के बच्चो को पढ़ाने और ऑफिस चलाया जा रहा है. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जर्जर बरामदे के आगे कांटे लगा दिए हैं ताकि बच्चे उसके नीचे न जाएं, लेकिन खतरा हर वक्त मंडराता रहता है.

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100 से अधिक बार गुहार, पर विभाग सोया रहा
स्कूल प्रशासन ने भवन की इस जानलेवा हालत को सुधारने के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक या दो बार नहीं, बल्कि 100 से अधिक बार शिक्षा विभाग को लिखित सूचनाएं और पत्र भेजे हैं. स्कूल प्रबंधन ने अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अब तक विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी है और न ही कोई सुनवाई हुई है. विभागीय लापरवाही के चलते लेकिन अब तक न तो नए भवन की स्वीकृति मिली है और न ही मरम्मत की गई है.

कैसे होगा शिक्षित भारत का सपना पूरा
यह स्थिति बेहद चिंताजनक है कि एक तरफ सरकार 'पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया' और 'अंग्रेजी माध्यम शिक्षा' का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय पर ही नौनिहाल अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं. 100 से ज्यादा बार लिखित शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग का मौन रहना प्रशासनिक संवेदनशीलता को शून्य दर्शाता है. समय रहते इस जर्जर भवन की मरम्मत या नए भवन की स्वीकृति बेहद जरूरी है, ताकि इन मासूम बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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