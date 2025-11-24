Zee Rajasthan
सरकार की ‘जनविरोधी नीतियों’ पर कांग्रेस का हल्ला बोल! विधायक बैरिकेडिंग पर चढ़े, कलेक्ट्रेट के बाहर किया हंगामा

Rajasthan News: डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक व नए जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने मनरेगा मंजूरी रोकने व सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध जताया और मनरेगा स्वीकृति तक अनिश्चितकालीन धरने व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 24, 2025, 07:56 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 07:56 PM IST

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद आज सोमवार को राज्य सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस की ओर से रैली निकाली गई तो वही कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के साथ ही समर्थक बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया. वही विधायक ने मनरेगा में काम मंजूर नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर आज सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मनरेगा श्रमिक, किसान कांग्रेस कार्यालय पहुंचे . इसके बाद विधायक ओर नए जिलाध्यक्ष बने गणेश घोघरा के नेतृत्व में रैली निकाली गई. ढोल धमाकों के साथ तगारे व फावड़े लेकर नारेबाजी करते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंचीं. यहां जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया . पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने पहले से बैरिकेड्स लगा दिए थे. विधायक गणेश घोघरा ओर उनके समर्थक हंगामा करते हुए बैरिकेड्स पर चढ़ गए. बैरिकेड्स को धक्का देकर तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस ने धक्का देकर बैरिकेड्स से रोके रखा.

इस बीच पुलिस ओर विधायक के बीच बहसबाजी भी हुई. काफी देर रात हंगामे के बाद विधायक बैरिकेड्स से नीचे उतरे. इसके बाद उनके समर्थक भी नीचे आ गए. विधायक कलेक्ट्रेट गेट के सामने ही बैरिकेड्स के पास नीचे बैठ गए. विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने कहा कि आज जिले में नरेगा योजना ठप हो गई है. बड़ी संख्या में महिलाएं ओर पुरुष बेरोजगार है. मनरेगा में मंजूरी नहीं आने से बेरोजगार गुजरात में जा रहे हैं. रोजगार नहीं होने से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं. अतिवृष्टि से किसानों की खेती चौपट हो गई है सरकार की ओर से किसानों को मुआवजे की राशि जारी नहीं की गई है. विधायक ने कहा कि कलेक्टर को भी लोगो की समस्या सुनने की फुर्सत नहीं है. विधायक ने मनरेगा योजना में मंजूरी नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

