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स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी! डूंगरपुर में CHO का बड़ा ऐलान, कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी

Rajasthan News: डूंगरपुर में NHM के तहत कार्यरत संविदा CHO ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में समाधान की मांग की. मांगें नहीं मानी गईं तो कल से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार और 23 जून से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 15, 2026, 04:26 PM|Updated: Jun 15, 2026, 04:26 PM
स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी! डूंगरपुर में CHO का बड़ा ऐलान, कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी
Image Credit: Dungarpur CHO Protest

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में सीएचओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन तेज करेंगे. संगठन ने सरकार को सात दिन का समय देते हुए मांगों के समाधान की अपील की है.

कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष वेणीराम पाटीदार ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 9700 से अधिक सीएचओ पिछले चार साल से ज्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. कोरोना महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और जोखिम उठाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं. इसके बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

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संगठन की पहली मांग राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत नियमित पदों का सृजन करने और तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके करीब 5700 सीएचओ की स्क्रीनिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की है. उनका कहना है कि निर्धारित अवधि पूरी करने के बावजूद नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल है. संगठन का मानना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को स्थायित्व मिलना चाहिए.

सीएचओ की दूसरी प्रमुख मांग लॉयल्टी बोनस से जुड़ी हुई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों के अनुसार संविदा पर तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस दिए जाने का प्रावधान है. संगठन का आरोप है कि चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्थान के सीएचओ को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. कर्मचारियों ने अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी यह सुविधा जल्द लागू करने की मांग उठाई है.

प्रदर्शन के बाद संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि सात दिन के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार अनदेखी किए जाने के कारण अब कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.

संगठन ने चेतावनी दी है कि सोमवार से सभी सीएचओ ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अन्य विभागीय ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू करेंगे. इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो 23 जून से प्रदेशभर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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