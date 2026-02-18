पहले से शादीशुदा युवक और प्रेमिका 18 दिन बाद मिले ऐसी हालत में..., देख सबके उड़े होश!

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग पर दो शव लटके देखे. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. मरने वाले युवक और युवती दोनों ही पहले से शादीशुदा थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

घटना आज बुधवार सुबह की है. गैंजी गांव में सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से निकले लोहे के सरियों के सहारे एक युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिले. सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे, तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत चौरासी थाना पुलिस को सूचना दी गई. हेड कांस्टेबल हजारीलाल गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर शिनाख्त शुरू की. पुलिस जांच में मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय मनोज खराड़ी के रूप में हुई है, जो पाकरोन का निवासी था.

जानकारी के मुताबिक मनोज पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है. चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज बीते 1 फरवरी से घर से लापता था. उसकी पत्नी ने 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें पति के किसी अन्य युवती से प्रेम प्रसंग और इसी बात को लेकर घर में हुए झगड़े का जिक्र किया गया था. वहीं, साथ में जान देने वाली युवती की पहचान धम्बोला थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी 28 वर्षीय गीता बारिया के रूप में की गई है. और वह भी शादीशुदा बताई जा रही है. शिनाख्तगी के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है. सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन युवती के परिजन मौके पर नहीं आए. इधर इसके बाद पुलिस ने शवो को मौके से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

घर से भागने के 18वें दिन मनोज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के साथ मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. क्या यह कदम केवल सामाजिक डर से उठाया गया या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

