Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पहले से शादीशुदा युवक और प्रेमिका 18 दिन बाद मिले ऐसी हालत में..., देख सबके उड़े होश!

Rajasthan News: डूंगरपुर के गैंजी गांव में निर्माणाधीन स्कूल पर युवक-युवती के शव लटके मिले. दोनों शादीशुदा थे और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. युवक 1 फरवरी से लापता था. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 18, 2026, 03:02 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 03:02 PM IST

Trending Photos

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
8 Photos
rajasthan place to visit

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में 5 संभागों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 5 संभागों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

पहले से शादीशुदा युवक और प्रेमिका 18 दिन बाद मिले ऐसी हालत में..., देख सबके उड़े होश!

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग पर दो शव लटके देखे. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. मरने वाले युवक और युवती दोनों ही पहले से शादीशुदा थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

घटना आज बुधवार सुबह की है. गैंजी गांव में सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से निकले लोहे के सरियों के सहारे एक युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिले. सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे, तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत चौरासी थाना पुलिस को सूचना दी गई. हेड कांस्टेबल हजारीलाल गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर शिनाख्त शुरू की. पुलिस जांच में मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय मनोज खराड़ी के रूप में हुई है, जो पाकरोन का निवासी था.

जानकारी के मुताबिक मनोज पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है. चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज बीते 1 फरवरी से घर से लापता था. उसकी पत्नी ने 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें पति के किसी अन्य युवती से प्रेम प्रसंग और इसी बात को लेकर घर में हुए झगड़े का जिक्र किया गया था. वहीं, साथ में जान देने वाली युवती की पहचान धम्बोला थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी 28 वर्षीय गीता बारिया के रूप में की गई है. और वह भी शादीशुदा बताई जा रही है. शिनाख्तगी के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है. सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन युवती के परिजन मौके पर नहीं आए. इधर इसके बाद पुलिस ने शवो को मौके से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घर से भागने के 18वें दिन मनोज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के साथ मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. क्या यह कदम केवल सामाजिक डर से उठाया गया या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news