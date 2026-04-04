डूंगरपुर में कल से सजेगा 'मिनी IPL' का मंच, लक्ष्मण मैदान पर दिखेगा DPL का रोमांच

Dungarpur News: क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित डूंगरपुर प्रीमियर लीग (डीपीएल) का रोमांच कल से शहर के लक्ष्मण मैदान में शुरू होने जा रहा है. आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस लीग के लिए क्रिकेट संघ ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है.

डीपीएल का यह तीसरा सीज़न 5 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा. इस सीज़न में पुरुष वर्ग की 8 टीमों और पहली बार महिलाओं की 4 टीमों के बीच मुकाबले होंगे. डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि लीग के लिए दो टर्फ पिच तैयार करवाए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर खेल का अनुभव मिलेगा.

प्रत्येक दिन यहां दो मैच खेले जाएंगे. पहला मैच शाम 4 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच रात 7.30 बजे खेला जाएगा. पुरुष वर्ग के मैच 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक खेले जाएंगे, जबकि महिलाओं के मुकाबले 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आयोजित होंगे. सुशील जैन ने बताया कि सभी टीमों में आईपीएल, रणजी, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपने खेल का प्रदर्शन कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डीपीएल में खेल का स्तर उच्च रखने के लिए सभी मैचों में बीसीसीआई पैनल के एम्पायर और स्कोरर मौजूद रहेंगे. यह व्यवस्था खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए खेल को पारदर्शी और रोमांचक बनाएगी.

सचिव सुशील जैन ने कहा कि डीपीएल का उद्देश्य न सिर्फ क्रिकेट के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाना है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को अपने खेल को प्रदर्शित करने का अवसर भी देना है. इसके अलावा, यह लीग स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी मनोरंजन का बड़ा जरिया बनेगी.

इस तरह डूंगरपुर में क्रिकेट का माहौल चारों तरफ देखने को मिलेगा. खिलाड़ियों की रणनीति, शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मुकाबला, और टर्फ पिच पर खेल का रोमांच निश्चित ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा. इस सीज़न के डीपीएल में शहर का लक्ष्मण मैदान क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-