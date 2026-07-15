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दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

Rajasthan News: डूंगरपुर के गलंदर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे मासूम भाई-बहन को टक्कर मार दी. हादसे में 5 वर्षीय संतोष की मौत हो गई, जबकि 6 वर्षीय हिमांशु गंभीर घायल हो गया. आरोपी बाइक चालक मौके से फरार है. पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 15, 2026, 09:14 PM|Updated: Jul 15, 2026, 09:14 PM
दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत
Image Credit: डूंगरपुर जिले में तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गलंदर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका छह वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों भाई-बहन घर से पैदल दुकान पर सामान लेने जा रहे थे. इसी दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, जबकि घायल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सड़क पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा
रामसागड़ा थाना के एएसआई विद्याशंकर ने बताया कि गलंदर गांव निवासी 6 वर्षीय हिमांशु और उसकी 5 वर्षीय बहन संतोष कटारा घर से पास की दुकान पर सामान लेने के लिए पैदल निकले थे. दोनों जैसे ही सड़क पार करने लगे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बच्चे सड़क पर दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसे में मासूम बहन की मौत
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को संभाला. लेकिन पांच वर्षीय संतोष की हालत बेहद गंभीर थी. उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग भी इस घटना से सदमे में हैं.

घायल भाई का अस्पताल में चल रहा इलाज
हादसे में घायल छह वर्षीय हिमांशु को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उसे बेहतर इलाज देने में जुटे हैं. परिवार के लोग अस्पताल में उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

बाइक चालक मौके से फरार, पुलिस कर रही तलाश
हादसे की सूचना मिलते ही रामसागड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने मृत बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरागों की मदद से फरार बाइक चालक की तलाश कर रही है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक काफी तेज गति से चल रही थी, जिसके कारण चालक समय पर वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और विशेष रूप से आबादी वाले इलाकों में पूरी सावधानी बरतें, ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसों से बचा जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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