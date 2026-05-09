/Rajasthan News: डूंगरपुर में शादी जा रहे तीन भाइयों पर जानलेवा हमला, 25 नकाबपोशों ने लाठियों-पत्थरों से घेरा, 2 उदयपुर रेफर

राज्य चुनें
Rajasthan News: डूंगरपुर के चौरासी में शादी समारोह में जा रहे तीन सगे भाइयों पर 25 नकाबपोश बदमाशों ने लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दो भाइयों को उदयपुर रेफर किया गया है, जबकि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के बेड़सा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे तीन सगे भाइयों पर करीब 20 से 25 युवकों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में तीनों भाई लहूलुहान हो गए, जिनमें से दो की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है.
मामले के अनुसार, भिंडा गांव निवासी सोनू, शैलेश और दीपक डामोर तीनों भाई अपने रिश्तेदार जितेंद्र की शादी में शामिल होने के लिए बोड आमली गांव जा रहे थे. जब तीनों भाई एक ही बाइक पर सवार होकर बेड़सा सीनियर स्कूल के पास पहुंचे, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे 20-25 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया.
घात लगाकर किया हमला
वारदात उस वक्त हुई जब भिंडा गांव निवासी तीन भाई-सोनू, शैलेश और दीपक डामोर-एक ही बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में 'बोड आमली' गांव जा रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक बेड़सा सीनियर स्कूल के पास पहुंची, वहां पहले से छिपे बैठे 20-25 बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. बतो दें कि हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के लाठी-डंडों और भारी पत्थरों से तीनों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में तीनों भाई लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़े.
अस्पताल में मची अफरा-तफरी
चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया. बता दें कि शैलेश और दीपक के सिर में गहरी चोटें आने के कारण उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उदयपुर रेफर किया गया है. तीसरे भाई सोनू का इलाज फिलहाल डूंगरपुर जिला अस्पताल में जारी है.
जांच में जुटी चौरासी थाना पुलिस
इतनी बड़ी संख्या में युवकों द्वारा सरेआम किए गए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है. सूचना मिलते ही चौरासी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की. फिलहाल हमले के पीछे के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!