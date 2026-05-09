/Rajasthan News: डूंगरपुर में शादी जा रहे तीन भाइयों पर जानलेवा हमला, 25 नकाबपोशों ने लाठियों-पत्थरों से घेरा, 2 उदयपुर रेफर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के बेड़सा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे तीन सगे भाइयों पर करीब 20 से 25 युवकों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में तीनों भाई लहूलुहान हो गए, जिनमें से दो की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है.

मामले के अनुसार, भिंडा गांव निवासी सोनू, शैलेश और दीपक डामोर तीनों भाई अपने रिश्तेदार जितेंद्र की शादी में शामिल होने के लिए बोड आमली गांव जा रहे थे. जब तीनों भाई एक ही बाइक पर सवार होकर बेड़सा सीनियर स्कूल के पास पहुंचे, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे 20-25 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घात लगाकर किया हमला

वारदात उस वक्त हुई जब भिंडा गांव निवासी तीन भाई-सोनू, शैलेश और दीपक डामोर-एक ही बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में 'बोड आमली' गांव जा रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक बेड़सा सीनियर स्कूल के पास पहुंची, वहां पहले से छिपे बैठे 20-25 बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. बतो दें कि हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के लाठी-डंडों और भारी पत्थरों से तीनों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में तीनों भाई लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़े.

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया. बता दें कि शैलेश और दीपक के सिर में गहरी चोटें आने के कारण उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उदयपुर रेफर किया गया है. तीसरे भाई सोनू का इलाज फिलहाल डूंगरपुर जिला अस्पताल में जारी है.

जांच में जुटी चौरासी थाना पुलिस

इतनी बड़ी संख्या में युवकों द्वारा सरेआम किए गए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है. सूचना मिलते ही चौरासी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की. फिलहाल हमले के पीछे के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है.