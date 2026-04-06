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डूंगरपुर में भाजपा ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण, सेवा-सुशासन का लिया संकल्प

Rajasthan News: डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में 47वां स्थापना दिवस मनाया गया. प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईडा की मौजूदगी में ध्वजारोहण कर अटल-आडवाणी के संघर्षों को याद किया गया. कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और सुशासन का संकल्प लिया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 06, 2026, 02:51 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 02:51 PM IST

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डूंगरपुर में भाजपा ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण, सेवा-सुशासन का लिया संकल्प

BJP Foundation Day Dungarpur: भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस पूरे देश के साथ-साथ डूंगरपुर जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस अवसर पर डूंगरपुर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया. वहीं स्थापना समारोह में संगठनात्मक चर्चा करने के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सेवा और सुशासन का संकल्प लिया.

ध्वजारोहण और गौरवशाली इतिहास का स्मरण

डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईडा रहे. वहीं समारोह में पूर्व मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए. सबसे पहले भाजपा व नेताओं ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया. वहीं इसके बाद स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी. पार्टी ने जनसंघ से लेकर आज तक के अपने सफर में राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा है.

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सरकार की उपलब्धियों का बखान
पार्टी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की जनहितकारी योजनाओं की चर्चा की. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलते हुए गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है. राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को हटाना पार्टी की वैचारिक जीत और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रतीक है. स्थापना दिवस के उपलक्ष में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे हर गांव और ढाणी तक जाकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं. पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक माध्यम है. इस अवसर पर जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लिया गया.

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