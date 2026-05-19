/कांग्रेस-BAP पर BJP का तीखा हमला, 'आदिवासी समाज को भड़काकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे राजकुमार रोत और गणेश घोघरा'

BJP Press Conference Dungarpur: डूंगरपुर जिले के राजनीतिक गलियारों में इस समय सरगर्मियां तेज हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हैं. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व विधायक गणेश घोघरा और बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर सीधे तौर पर आदिवासी समाज को गुमराह करने, उन्हें आपस में भड़काने और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणोली, सागवाड़ा विधायक शंकर देचा, पूर्व सांसद कनक मल कटारा, भाजपा नेता कारीलाल नोनोमा, बंशीलाल कटारा और गुरु प्रसाद पटेल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता मौजूद रहे.

'जनता को हिसाब दें सांसद राजकुमार रोत, विधायक घोघरा केवल भड़काने में व्यस्त'

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया.बता दें कि रणोली ने सवाल उठाया कि जनता ने भारी उम्मीदों के साथ राजकुमार रोत को चुनकर संसद भेजा, लेकिन उन्होंने अब तक आदिवासी समाज के विकास के लिए धरातल पर क्या किया? उन्हें वागड़ की जनता को अपने कार्यों का पूरा हिसाब देना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोगों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं. रणोली ने आरोप लगाया कि विधायक ने सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा तक कर रखा है, जिससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है.

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नरेगा और सरकारी योजनाओं को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम

सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने सांसद राजकुमार रोत की राजनीतिक समझ और बयानों पर कड़े सवाल खड़े किए.विधायक डेचा ने कहा कि सांसद रोत पेट्रोल-डीजल और राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर लगातार मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं. वे क्षेत्र की वास्तविक और विशिष्ट समस्याओं को समझने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. डेचा ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) और अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर बीएपी नेता जनता के बीच लगातार भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने मांग की कि रोत अपने विधायक और अब तक के सांसद कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करें.

'क्या रोत और घोघरा बाबासाहेब आंबेडकर से भी बड़े हो गए हैं?'-भाजपा

आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान और विचारधारा को लेकर भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर गहरी आपत्ति जताई.कटारा ने कहा कि दोनों नेताओं द्वारा 'आदिवासी हिंदू नहीं है' जैसे विवादित बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची में आदिवासियों को हिंदू के रूप में ही परिभाषित किया गया है.

उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, 'क्या सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश घोघरा अब बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर से भी बड़े हो गए हैं? वे खुद को क्षेत्र का हितैषी बताते हैं लेकिन स्थानीय समस्याओं को छोड़कर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरों में व्यस्त रहते हैं. जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें सिर-आंखों पर बिठाया, वहां के मुद्दों की उन्हें फिक्र ही नहीं है.'

भाजपा नेताओं ने साफ किया कि वागड़ क्षेत्र की जनता अब इन नेताओं के छलावे को समझ चुकी है और समाज को बांटने वाली इस राजनीति का करारा जवाब देगी.