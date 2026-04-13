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डूंगरपुर में कलेक्टर ने कसी अधिकारियों की नकेल, बोले-'ऑफिस छोड़ फील्ड में उतरें, मानसून से पहले पूरे करें विकास कार्य'

Rajasthan News: डूंगरपुर कलेक्टर देशलदान ने जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को फील्ड विजिट और प्रभावी मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने सड़क मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और मौसमी बीमारियों की तैयारी मानसून से पूर्व करने तथा जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित मामलों को तुरंत निपटाने को कहा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 13, 2026, 04:10 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 04:10 PM IST

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डूंगरपुर में कलेक्टर ने कसी अधिकारियों की नकेल, बोले-'ऑफिस छोड़ फील्ड में उतरें, मानसून से पहले पूरे करें विकास कार्य'

Dungarpur News: डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदान ने आज जिला परिषद सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक (CLG) के दौरान कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की सफलता के लिए अधिकारियों का फील्ड में होना अनिवार्य है. कलेक्टर ने दो-टूक शब्दों में निर्देश दिए कि केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए.

मानसून से पहले काम पूरा करने का डेडलाइन
कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों को आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग को निर्देशित किया गया है कि बारिश शुरू होने से पहले सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए. बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे सभी निर्माण कार्यों को बारिश से पूर्व तय समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी तय की गई है.

पानी और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
बैठक में जनहित से जुड़े विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई. बता दें कि खराब पड़े हैंडपंपों को तुरंत ठीक करने और समर कंटीजेंसी योजना के तहत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों (जैसे मलेरिया, डेंगू) के प्रति अभी से अलर्ट रहने और दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा. मिड-डे मील के समयबद्ध वितरण पर जोर दिया गया.

रसद और ई-गवर्नेंस पर सख्ती
आमजन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए भी कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी की हैं. बता दें कि रसद विभाग को निर्देश दिए गए कि जहां भी गैस वितरण में शिकायत आ रही है, वहां डीलरों से बात कर तुरंत समाधान करें. संपर्क पोर्टल पर लंबित मामले, ई-फाइल और ई-डाक के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे नियमित रूप से शून्य करने के निर्देश दिए.

बैठक में मौजूद रहे आला अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM), जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और जिले के सभी महत्वपूर्ण विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी नियमित फील्ड विजिट के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं.

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