/डूंगरपुर में मनरेगा, बिजली और पानी के संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल; विधायक गणेश घोगरा की 'जेल भरो आंदोलन' की चेतावनी

Rajasthan News: डूंगरपुर में विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मनरेगा, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. उन्होंने सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाते हुए मजदूरी ₹400 करने और गिरफ्तार सरपंच को न्याय न मिलने पर 'जेल भरो आंदोलन' की चेतावनी दी है.
डूंगरपुर जिले में मनरेगा में व्याप्त अव्यवस्थाओं, बिजली कटौती और पेयजल किल्लत को लेकर आज कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
कलेक्ट्रेट पर भारी प्रदर्शन और रैली
कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने धरना दिया. इस विरोध प्रदर्शन में विधायक घोगरा के साथ पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और पूर्व मंत्री डॉ. शंकर यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
मनरेगा को 'खत्म' करने का आरोप
विधायक गणेश घोगरा ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का सीधा आरोप लगाया.बता दें कि घोगरा ने कहा कि जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वहां संख्या हजारों में सिमट गई है. बिछीवाड़ा की 42 पंचायतों में केवल 1500 श्रमिकों का एमआर (MR) जारी होना इसका प्रमाण है. उन्होंने 'फेस आईडी' अटेंडेंस सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि खराब नेटवर्क के कारण श्रमिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और उनकी हाजिरी भी नहीं लग पाती. कांग्रेस ने दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने और श्रमिकों व मेटों का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने की मांग उठाई है.
पुलिस प्रशासन और सरपंच गिरफ्तारी पर तीखे तेवर
टाडी ओबरी सरपंच की गिरफ्तारी को लेकर विधायक घोगरा बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन भाजपा और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. उन्होंने एक जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी को 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया और चेतावनी दी कि यदि सरपंच को न्याय नहीं मिला, तो पूरे जिले में उग्र ''जेल भरो आंदोलन'' किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!