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Rajasthan News: डूंगरपुर में जज बने शिक्षक, स्कूलों में बच्चों को सिखाया साइबर सुरक्षा-कानून का पाठ

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले के 19 सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वी कक्षा के बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की ओर से आज विधिक साक्षरता और जागरूकता का संदेश दिया गया. इस दौरान जज शिक्षक बनकर बच्चों के सामने आए ओर उन्हें कानून का पाठ सिखाया. बच्चो को साइबर अपराधों ओर मोबाइल व सोशल साइट्स के दुरुपयोग से बचने की सीख दी गई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 07, 2026, 02:50 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 02:50 PM IST

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Rajasthan News: डूंगरपुर में जज बने शिक्षक, स्कूलों में बच्चों को सिखाया साइबर सुरक्षा-कानून का पाठ

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के शिक्षा जगत में आज एक अनोखा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की एक विशेष मुहिम के तहत जिले के 19 सरकारी स्कूलों में न्यायिक अधिकारी (जज) खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हजारों छात्र-छात्राओं को कानून, उनके अधिकारों और विशेषकर साइबर अपराधों से बचने की व्यावहारिक शिक्षा दी गई.

कोर्ट वाली दीदी और साइबर सुरक्षा के मंत्र
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरों को डिजिटल दुनिया के खतरों के प्रति सचेत करना था. अलग-अलग स्कूलों में जजों ने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. बता दें किु शहर के महारावल सीनियर स्कूल में जिला न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने बच्चों से कहा कि साइबर अपराधों से बचने का एकमात्र तरीका 'स्वयं की जागरूकता' है.राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलड़ी में विशिष्ट न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और उससे बचने के तकनीकी तरीके समझाए.

वहीं देवेंद्र गर्ल्स स्कूल में पारिवारिक न्यायालय की जज नीतू आर्य ने छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया. बलवाड़ा स्कूल में अपर जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया पर होने वाली ब्लैकमेलिंग और प्राइवेसी सेटिंग्स के महत्व पर प्रकाश डाला. विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज मीणा ने मॉडल स्कूल में अनजान और संदिग्ध कॉल्स (Fraud Calls) को पहचानने की सीख दी.

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शिकायत पेटी और समस्याओं का समाधान
कार्यक्रम केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों को अपनी बात रखने का मंच भी दिया गया. बता दें कि स्कूलों में 'कोर्ट वाली दीदी' नाम से शिकायत पेटियां रखी गई हैं. बच्चे अपनी कोई भी समस्या या शिकायत लिखकर इसमें डाल सकेंगे, जिसे सीधे जज देखेंगे और समाधान करेंगे. स्कूलों में कानूनी समझ विकसित करने के लिए 'जूनियर लीगल लिट्रेसी क्लब' की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है.

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