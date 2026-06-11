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Rajasthan News: बिजली कटौती को लेकर डूंगरपुर में सियासी हंगामा, कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में SE ऑफिस घेराव

Rajasthan News: डूंगरपुर में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ विधायक गणेश घोघरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया. बैरिकेड्स तोड़कर एसई ऑफिस में घुसने के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की हुई. एसई द्वारा 30 मेगावाट की कमी और 22% लोड बढ़ने की बात कहते हुए जल्द समाधान के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ.

Edited byArti PatelReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 11, 2026, 04:32 PM|Updated: Jun 11, 2026, 04:32 PM
Rajasthan News: बिजली कटौती को लेकर डूंगरपुर में सियासी हंगामा, कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में SE ऑफिस घेराव
Image Credit: Congress protest Rajasthan

Dungarpur Power Cut Protest: डूंगरपुर जिले में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने आज गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में महिलाएं ओर कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में बिजली निगम के एसई ऑफिस पहुंचे. कांग्रेस विधायक ओर कार्यकर्ताओं ने जबरन ऑफिस में घुसने का प्रयास किया तो गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया. इस बीच पुलिस ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई..करीब घंटेभर तक प्रदर्शन के बाद विधायक कुछ कार्यकर्त्ताओं के साथ ऑफिस में गए और एसई से वार्ता की. इसके बाद एसई ने बिजली सप्लाई में आ रही परेशानी का जल्द समाधान करने का भरोसा दिया. इसके बाद धरना हटाया.

अघोषित बिजली कटौती व बिजली से जुडी अन्य समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आज गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का आव्हान किया गया था. कांग्रेस के कार्यकर्ता ओर लोग कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए. हाथों में कांग्रेस के झंडों के साथ ही बल्ब, ट्यूबलाइट लेकर नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल हुए. विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, महामंत्री नारायण पंड्या के साथ हजारों कार्यकर्ता ओर पदाधिकारी रैली के रूप में रवाना हुए. रैली अस्पताल रोड से होते हुए जिला अस्पताल के पास एसई ऑफिस गेट पहुंचे. पुलिस ने मैंन गेट पर पहले ही बैरिकेटिंग कर रखी थी. जहा प्रदर्शनकारियों को रोक लिया. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ओर पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए बैरिकेटिंग हटाकर परिसर में घुस गए. इसके बाद पोर्च में ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार ओर बिजली कटौती को लेकर जमकर नारेबाजी की.

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बिजली कटौती के साथ अवैध वसूली के लगाए आरोप
डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक ओर गणेश घोघरा ने बिजली कटौती को लेकर सरकार ओर अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए. विधायक ने कहा कि शहर हो या गांव मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिल रही है. अधिकारी मनमर्जी से बिजली काट देते है. पावर हाउस, एईएन ऑफिस में शिकायत करने पर कोई सुनता तक नहीं है. रात को सोते ही बिजली बंद हो जाती है. सुबह उठते है तब कुछ देर के लिए बिजली आती है लेकिन फिर बंद हो जाती है. ऐसे में हर कोई परेशान है. विधायक ने बिजली निगम के अधिकारियों पर कमीशनखोरी ओर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए. विधायक ने कहा कि निगम के एईएन ओर जेईएन फील्ड में नहीं रहते है. ऑफिस में कभी नहीं मिलते है. ठेकेदार भी अवैध वसूली कर अधिकारियों को दे रहे है और गांव की जनता परेशान हो रही है. बिजली नहीं आती है और बिल पूरे आ रहे है. इसे लेकर आक्रोश जताया.

ऑफिस में घुसने का प्रयास, पुलिस के साथ धक्का मुक्की
धरने के बाद कांग्रेस विधायक ओर प्रदर्शनकारी निगम के एसई को बाहर बुलाने की मांग करने लगे. लेकिन एसई बाहर नहीं आए. ऐसे में विधायक के साथ कार्यकर्ता उठकर अंदर जाने का प्रयास करने लगे. लेकिन गेट पर ही तैनात पोबेशनर डीएसपी पारस चौधरी, कोतवाली सीआई अजय सिंह राव, सदर सीआई शैलेन्द्र सिंह समेत पुलिसनर्मियों ने रोक लिया. लेकिज विधायक ओर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जबरन घुसने लगे. इस पर कुछ देर धक्का मुक्की हुई. उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस समझाइश के प्रयास करती रही. इसके बाद एसई ने विधायक ओर कुछ कार्यकर्त्ताओं को अंदर बुलाया. विधायक ओर एसई वीके दोसी के बीच करीब 15 मिनट तक बिजली कटौती को लेकर वार्ता हुई. इस दौरान विधायक ने बिजली की समस्या बताई. वही विधायक ने एसई को लोगो के बीच आकर अपनी बात रखने के लिए कहा. इसके बाद एसई लोगो के बीच धरने पर पहुंचे ओर अगले दिनों में बिजली समस्या को दूर करने का भरोसा दिया. इसके बाद धरना खत्म हुआ.

इस बार गर्मी में 22 पैरेंट लोड बढ़ा, इससे फाल्ट भी ज्यादा आए
एसई वीके दोसी ने कहा कि डूंगरपुर जिले में 140 मेगावाट बिजली की डिमांड है. इसके मुकाबले केवल 110 मेगावाट ही प्रसारण के माध्यम से मिल रही है. 30 मेगावाट की कमी है. वही गर्मी की वजह से हर बार 10 पर्सेंट लोड बढ़ता है. लेकिन इस बार 22 पर्सेंट से लोड बढ़ा है. जबकि आपूर्ति उतनी ही है. ऐसे में बिजली लाइन की ट्रिपिंग ओर फाल्ट की समस्या बढ़ गई है. कई बार बड़ी लाइन को ठीक करने में घंटों लग जाते है. इसलिए पिछले महीनेभर में समस्या आई है. लेकिन दरीबा से जल्द ही अतिरिक्त बिजली मिलने पर समस्या का समाधान करने के प्रयास किया जा रहा है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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