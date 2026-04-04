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Rajasthan News: अवैध शराब पर सख्ती, राजस्व में आया उछाल, डूंगरपुर बना प्रदेश में नंबर वन

Rajasthan News: डूंगरपुर आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 384.42 करोड़ का राजस्व जुटाकर लगातार दूसरी बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. जिला आबकारी अधिकारी भरत मीणा के नेतृत्व में अवैध शराब पर लगाम और बेहतर प्रबंधन से विभाग ने लक्ष्य से अधिक कमाई की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 04, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 03:03 PM IST

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Rajasthan News: अवैध शराब पर सख्ती, राजस्व में आया उछाल, डूंगरपुर बना प्रदेश में नंबर वन

Dungarpur Excise Department: डूंगरपुर जिले के आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रहण में प्रदेशभर में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. डूंगरपुर जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है. सरकार की ओर से डूंगरपुर आबकारी विभाग को वर्ष 2025-26 में 372.26 करोड़ का लक्ष्य दिया था जिसके मुकाबले विभाग ने 384.42 करोड़ का राजस्व हासिल करते हुए सरकार के खजाने को भरने का काम किया है.

लक्ष्य से 3.26% अधिक कमाई

बता दें कि आबकारी अधिकारी भरत मीणा के अनुसार डूंगरपुर जिले में शराब की 50 दुकाने है . जिसको लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 372.26 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया था . डूंगरपुर आबकारी विभाग ने सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के साथ उसके अधिक राजस्व हासिल किया . विभाग ने 372.26 करोड़ के मुकाबले 384.42 करोड़ का राजस्व हासिल किया जो कि लक्ष्य के मुकाबले 3.26 फीसदी ज्यादा है . आबकारी विभाग ने बताया कि राजस्व हासिल करने में डूंगरपुर जिला पुरे प्रदेश में टॉप पर रहा है . इतना ही नहीं पिछली बार भी डूंगरपुर आबकारी विभाग पुरे प्रदेश में नम्बर वन रहा था .

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वित्तीय वर्षराजस्व लक्ष्य (करोड़ में)राजस्व प्राप्ति (करोड़ में)
2024-25 274.25302.99
2025-26372.26384.42

राजस्व अर्जन में जीरो टॉलरेंस नीति
जिला आबकारी अधिकारी भरत मीणा ने बताया कि विभाग की इस उपलब्धि के पीछे राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति और आबकारी आयुक्त का कुशल मार्गदर्शन रहा है. आबकारी निरीक्षकों द्वारा मदिरा दुकानों का सतत निरीक्षण कर अनुज्ञाधारियों को अधिक मदिरा उठाव के लिए प्रोत्साहित किया गया. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समन्वय से जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाया गया. इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाली शराब और अवैध बिक्री के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की गई.

अवैध धंधों पर लगाम

डूंगरपुर आबकारी विभाग की यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि स्पष्ट नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य किया जाए, तो कठिन लक्ष्यों को भी पार किया जा सकता है. लगातार दूसरी बार प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करना न केवल विभाग के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह जिले के बेहतर राजस्व प्रबंधन का भी प्रमाण है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश और वैध व्यापार को प्रोत्साहन देने की इसी रणनीति ने डूंगरपुर को राजस्थान का राजस्व चैंपियन बना दिया है.

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