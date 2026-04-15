/Rajasthan News: डूंगरपुर में नकली घी की जांच तेज, दो डेयरियों से लिए गए सैंपल, लैब रिपोर्ट का इंतजार

Fake Ghee Case Dungarpur: डूंगरपुर शहर के माथुगामड़ा रोड पर स्थित दो दूध डेरियों में नकली घी बेचे जाने की शिकायत के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग का कड़ा एक्शन जारी है. कल सील की गई दोनों दुकानों को आज दोबारा खोलकर घी के नमूने लिए गए, जिनकी लैब जांच के बाद ही सच सामने आएगा.

पुलिस की छापेमारी और सीलिंग

मामले की शुरुआत मंगलवार को हुई जब कोतवाली थानाधिकारी अजय सिंह राव और उनकी टीम को माथुगामड़ा मार्ग पर नकली घी की सूचना मिली. बता दें कि पुलिस ने 'जय मातेश्वरी दूध डेयरी' और 'किशन मेवाड़ दूध डेयरी' पर दबिश दी. तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की केन और थैलियों में भरा हुआ घी मिला. स्वास्थ्य विभाग की टीम उस समय उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों दुकानों को सील कर दिया था.

खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

आज खाद्य सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर असीमुद्दीन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में सील खोली गई. विभाग ने दोनों डेरियों में रखे घी के स्टॉक से रैंडम सैंपल लिए. इंस्पेक्टर असीमुद्दीन ने बताया कि इन नमूनों को अब आधिकारिक जांच के लिए लेबोरेट्री भेजा जाएगा.

रिपोर्ट के बाद होगी कानूनी कार्यवाही

फिलहाल सारा दारोमदार लैब की रिपोर्ट पर है.बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद ही तकनीकी रूप से स्पष्ट होगा कि घी शुद्ध है या इसमें किसी प्रकार की मिलावट या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हैं. यदि रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोनों डेयरी संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और मुकदमे दर्ज किए जाएंगे.