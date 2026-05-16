/Rajasthan News: मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पूर्व CM गहलोत पर तीखा हमला, कहा- 'पेपर लीक पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं'

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Rajasthan News: डूंगरपुर के भीलूड़ा में रात्रि चौपाल के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीट मामले में हमारी सरकार ने तुरंत CBI जांच दी, जबकि कांग्रेस ने अपने राज में रीट धांधली के आरोपियों को संरक्षण दिया था.
Rajasthan Politics: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने सागवाड़ा पंचायत समिति के भीलूड़ा गांव में 'ग्राम रथ अभियान' के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में शिरकत की. मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने नीट (NEET) पेपर लीक मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस शासनकाल के रीट (REET) विवाद को याद दिलाकर उन्हें घेरा.
भीलूड़ा में भव्य स्वागत और रात्रि चौपाल
दौरे की शुरुआत में भीलूड़ा पहुंचने पर स्थानीय भाजपा विधायक शंकरलाल डेचा सहित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया. इसके बाद शेखावत ने रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन-पूजन किया. रात्रि चौपाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 'ग्राम रथ अभियान' को जन-जन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम बताया.
हमने तुरंत CBI जांच दी, गहलोत ने लीक करने वालों को बचाया था
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खत्म करने और नीट मामले की सीबीआई जांच की मांग पर पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा-
'अशोक गहलोत को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. हमारी सरकार ने नीट मामले में गड़बड़ी सामने आते ही परीक्षा निरस्त की और जांच तुरंत CBI को सौंप दी. दोषियों को गिरफ्तार कर पूरी चेन का पर्दाफाश किया जा रहा है.'
— गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री
कांग्रेस को घेरा
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल पर प्रहार करते हुए कहा कि जब राजस्थान में रीट (REET) परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाने वालों को राज्य का दुश्मन तक कह दिया था. युवाओं के आक्रोश के बावजूद उनकी सरकार रीट उत्सव मना रही थी. उन्होंने मजबूरी में 8 महीने बाद परीक्षा रद्द की थी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बचाने की कोशिश की थी.
ट्राइबल टूरिज्म सर्किट पर बड़ा अपडेट
डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने स्पष्ट किया. पर्यटन मूल रूप से राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र और राजस्थान सरकार ने मिलकर इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है. वर्तमान में राज्य सरकार इसकी डीपीआर पर काम कर रही है. जैसे ही डीपीआर केंद्र को प्राप्त होगी, इस पर आगे का त्वरित निर्णय लिया जाएगा.
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