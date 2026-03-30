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डूंगरपुर में जल जीवन मिशन गले की फांस बना, 2 महीने से पानी नहीं, महिलाओं का खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन

Rajasthan News: डूंगरपुर की हथाई पंचायत में जल जीवन मिशन मुसीबत बन गया है. डोगरा फलां में पुरानी पाइपलाइन टूटने और नए नलों में पानी न आने से नाराज महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ पंचायत पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जल्द जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 30, 2026, 04:13 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 04:13 PM IST

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डूंगरपुर में जल जीवन मिशन गले की फांस बना, 2 महीने से पानी नहीं, महिलाओं का खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन

Jal Jeevan Mission Dungarpur: डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत हथाई के डोगरा फलां में पिछले दो महीनों से पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है. जल जीवन मिशन योजना के तहत नलो में पानी नहीं से परेशान ग्रामीणों का आज गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं व ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ पंचायत पहुंचकर प्रदर्शन किया | वही जिला कलेक्टर के नाम ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौपते समस्या के समाधान की मांग की है.

योजना का 'उल्टा' असर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, लेकिन हथाई पंचायत के डोगरा फलां में ग्रामीणों के लिए वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रही है. ग्रामीणों में बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन तो कर दिए गए, लेकिन पिछले दो महीनों से इन नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना के कार्य के दौरान उनकी पुरानी पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया, जिससे उन्हें पहले नियमित पानी मिल रहा था. अब पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और नई व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण पूरा मोहल्ला पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है.

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जनसुनवाई में अनसुनी, अब उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र देकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई थी. इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सुनवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

पढ़ें डूंगरपुर की एक और खबर…

निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से चौकीदार की मौत

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानांतर्गत डूंगरपुर शहर की न्यू कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से चौकीदार की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई अशोक कुमार ने बताया कि पाल पादर निवासी बाबूलाल कलासुआ ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई बंशीलाल शहर की न्यू कॉलोनी में स्थित एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करता था. सुबह सूचना मिली कि बंशीलाल की निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से मौत हो गई. सूचना पर पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने देखा कि छत की कोई रेलिंग या मुंडेर (सुरक्षा दीवार) नहीं थी, जिसके कारण पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया. पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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