/Rajasthan News: डूंगरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू, 6 बेंचों में हजारों मामलों का होगा निपटारा

राज्य चुनें
Rajasthan News: डूंगरपुर में जिला न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया. जिले में 6 बेंचों के जरिए बिजली, बैंक रिकवरी और पारिवारिक विवादों समेत हजारों मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया जा रहा है, जिससे आमजन को सस्ता न्याय मिल सके.
Dungarpur Lok Adalat: डूंगरपुर जिले में आज 'राष्ट्रीय लोक अदालत' के माध्यम से न्याय की चौखट पर बरसों से लंबित विवादों को आपसी समझाइश से सुलझाने का बड़ा अभियान शुरू हुआ है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर किया.
त्वरित और सुलभ न्याय के लिए 6 विशेष बेंच
आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिले भर में कुल 6 बेंचों का गठन किया गया है. बता दें कि डूंगरपुर मुख्यालय में 3 विशेष बेंचें लगाई गई हैं. वहीं सागवाड़ा, सीमलवाड़ा और आसपुर में 1-1 बेंच स्थापित की गई है. शुभारंभ के अवसर पर पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश नीतू आर्य, एडीजे प्रवीण कुमार और न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्मल जगमोहन शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
लोक अदालत में सूचीबद्ध प्रमुख मामले
इस बार की लोक अदालत में हजारों प्रकरणों को आपसी राजीनामे के लिए रखा गया है. मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं. जैसे- बिजली बिल विवाद 4,595 मामले. बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन) 2,239 मामले. चेक बाउंस (NI Act) 886 मामले. फौजदारी (राजीनामा योग्य) 389 मामले. अन्य मामलों में पारिवारिक (171), सिविल (31) और उपभोक्ता विवाद (30) समेत कई अन्य केस आदि.
"जीतेगा कोई नहीं, हारेगा कोई नहीं"
जिला न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने पक्षकारों से संवाद करते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द कायम रखना है. बता दें कि लोक अदालत में सुलझाए गए मामलों की कोई अपील नहीं होती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है. बैंक, फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने लंबित मामलों को खत्म करने के लिए सुबह से ही कोर्ट परिसर पहुंचे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!