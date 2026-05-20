/Rajasthan News: प्री-डीएलएड परीक्षा शुरू, 28 केंद्रों पर फेस रिकग्निशन और बायोमैट्रिक जांच के बाद ही मिली एंट्री

Dungarpur Pre DLED Exam: डूंगरपुर जिले में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आज दो पारियों में प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा की पहली पारी से पहले डूंगरपुर शहर में बनाए गए 28 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमैट्रिक व फेस रिकग्निशन के बाद कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई.

दोनों पारियों में डूंगरपुर में 21 हजार 219 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.जिले में बनाए गए 28 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बेहद सख्त और त्रि-स्तरीय चेकिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश (एंट्री) दिया गया.

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फेस रिकग्निशन और बायोमैट्रिक: सुरक्षा का कड़ा पहरा

किसी भी तरह की डमी कैंडिडेट (फर्जी अभ्यर्थी) की एंट्री या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार तकनीक का पूरा सहारा लिया गया. परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र), मूल फोटो पहचान पत्र और चेहरे का मिलान किया गया. इस बार अभ्यर्थियों की एंट्री बायोमैट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) के जरिए डेटा मैच होने के बाद ही सुनिश्चित की गई.गाइडलाइन की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे और हाथों में पहनी चूड़ियां तक केंद्र के बाहर ही उतरवा ली गईं.

दो पारियों में परीक्षा, सुबह से लगी लंबी कतारें

डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर सुबह से ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिलीं. जांच प्रक्रिया में समय लगने के कारण प्रशासन ने निर्धारित समय से काफी पहले ही एंट्री देना शुरू कर दिया था. बता दें कि डूंगरपुर जिले में दोनों पारियों को मिलाकर कुल 21 हजार 219 परीक्षार्थी भाग्य आजमा रहे हैं. पहली पारी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई. दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

पुलिस जाब्ता तैनात, सुचारू रही यातायात व्यवस्था

परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और केंद्रों के बाहर किसी भी तरह की अफरा-तफरी रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल (जाब्ता) तैनात किया गया है. इसके साथ ही शहर में अचानक बढ़ी अभ्यर्थियों की भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाए रखा, ताकि परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुँचने में कोई असुविधा न हो. फ्लाइंग स्क्वायड और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं.