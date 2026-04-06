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आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुआ डूंगरपुर प्रीमियर लीग, पहले ही मैच में साबला ब्लास्टर ने चिखली थंडर्स को 4 विकेट से हराया

Rajasthan News: डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में डीपीएल (DPL) का शानदार आगाज हुआ है. पहले मैच में साबला ब्लास्टर्स ने चिखली थंडर्स को 4 विकेट से मात दी. 16 अप्रैल तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला क्रिकेट टीमें भी हिस्सा ले रही हैं.
 

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 06, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Apr 06, 2026, 09:28 AM IST

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आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुआ डूंगरपुर प्रीमियर लीग, पहले ही मैच में साबला ब्लास्टर ने चिखली थंडर्स को 4 विकेट से हराया

Dungarpur Premier League 2026: भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर डूंगरपुर जिले में भी क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो चुका है. रविवार देर शाम शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मैदान में रोशनी की चकाचौंध के बीच डूंगरपुर प्रीमियर लीग (DPL) का भव्य आगाज हुआ. उद्घाटन मुकाबले में साबला ब्लास्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिखली थंडर्स को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ खाता खोला.

उद्घाटन समारोह, दिग्गजों की मौजूदगी
टूर्नामेंट की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला महामंत्री पंकज जैन, सुरमाल परमार और पूर्व रणजी खिलाड़ी शैलेंद्र गहलोत की गरिमामयी उपस्थिति में हुई. अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया. जिला क्रिकेट संघ (DCA) के सचिव सुशील जैन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वागड़ के युवा क्रिकेटरों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है.

पहले मैच का रोमांच
उद्घाटन मैच में साबला ब्लास्टर्स और चिखली थंडर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. बताे दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी चिखली थंडर्स की टीम साबला की सटीक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और 16.5 ओवर में मात्र 68 रन पर ऑल आउट हो गई. सचिन ने सर्वाधिक 39 रनों का योगदान दिया. 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साबला ब्लास्टर्स ने 10.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 71 रन बना लिए और 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. साबला के मीत भावसार ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

पहली बार महिला क्रिकेट का तड़का
इस बार डीपीएल में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. लक्ष्मण मैदान में पहली बार पुरुष वर्ग की 8 टीमों के साथ-साथ युवतियों की 4 टीमें भी अपना जौहर दिखा रही हैं. यह टूर्नामेंट 16 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हर शाम दूधिया रोशनी में वागड़ के सितारे क्रिकेट का रोमांच बिखेरेंगे.

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