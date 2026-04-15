/Rajasthan News: डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवारों के बाद ट्रैक्टर चालक की भी मौत, तीन परिवारों में मातम

Dungarpur Road Accident: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में कल हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तीन हो गई है. बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत के बाद, गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक ने भी आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

धंबोला पुलिस के अनुसार, यह भीषण भिड़ंत सीमलवाड़ा राजपुर चौराहे के पास हुई थी. बता दें कि पारडा दरियाटी निवासी किशन और उसका साथी प्रवीण बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बाइक सवार किशन और प्रवीण की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

चालक की मौत और प्रशासनिक कार्रवाई

हादसे में ट्रैक्टर चालक महावीर (पुत्र जगदीश बैरवा) भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. बता दें कि इलाज के दौरान महावीर को प्राथमिक उपचार के बाद डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आज उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने सीमलवाड़ा और जिला अस्पताल की मोर्चरी में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें शोकाकुल परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

जांच में जुटी धंबोला पुलिस

धंबोला थाने के एएसआई नेपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है. घटनास्थल का मुआयना करने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया गया है और हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है.