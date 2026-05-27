/Rajasthan News: डूंगरपुर में वंदे गंगा अभियान से बदली प्रदेश की तस्वीर, कुएं-बावड़ियां फिर हुईं जिंदा!

Vande Ganga Jal Sansrakshan: पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के पथरीले और ढलान वाले भूगोल में पानी को रोककर भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है. जिले में चल रहे 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' और 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA 2.1)' के संयुक्त प्रयासों का ही नतीजा है कि जिले के भूजल स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में 1.68 मीटर की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

इस जल क्रांति के जमीनी असर को परखने के लिए बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) तथा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष मीडिया विजिट का आयोजन किया गया. इस दौरान संभाग और जिला स्तर के मीडियाकर्मियों ने धरातल पर हुए जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन किया और स्थानीय ग्रामीणों से इसके फायदों की जानकारी ली.

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ढलान वाली पथरीली धरती पर ऐसे थमा व्यर्थ बहता पानी

डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चक महुडी में वाटरशेड के अधिशासी अभियंता रवि कटारा एवं संदीप पाण्डे ने नक्शे और मौके के माध्यम से मीडिया को इन जल संरचनाओं की तकनीकी खूबियों के बारे में विस्तार से समझाया. डूंगरपुर का भौगोलिक क्षेत्र ढलान वाला और पहाड़ी है. इसके कारण मानसून के दौरान बरसने वाला पानी बेहद तेजी से बहकर निकल जाता था और कुएं-बावड़ियां सूखी रह जाती थीं. पानी के इस तेज बहाव को रोकने के लिए वाटरशेड विभाग ने नाला उपचार (ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट), मिट्टी-सीमेंट के मजबूत चेकडेम, परकोलेशन टैंक, माइक्रो स्टोरेज टैंक, सब सरफेस बैरियर और पक्के एनीकट तैयार किए हैं. इसके अलावा पुराने नालों की मिट्टी निकालकर उन्हें गहरा और चौड़ा किया गया है.

दोतरफा फायदा

अधिकारियों ने बताया कि इन संरचनाओं से न केवल व्यर्थ बहते पानी को रोका गया है, बल्कि पहाड़ी इलाकों से बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी का कटाव भी रुक गया है. अब खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिससे किसानों की फसलें बेहतर हो रही हैं और पशु-पक्षियों को भी पीने का पानी मिल रहा है.

5 विभागों के समन्वय से तैयार हुईं 7,800 जल संरचनाएं

मीडिया विजिट के दौरान वाटरशेड अधीक्षण अभियंता मूलाराम सोलंकी ने इस महा-अभियान के प्रशासनिक और तकनीकी आंकड़ों को साझा किया. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.1 के प्रथम चरण में किसी एक विभाग ने नहीं, बल्कि जल ग्रहण, पंचायती राज, वन, कृषि और भूजल विभाग ने एक साथ मिलकर (कन्वर्जेंस के तहत) काम किया. जिले भर में इन पांचों विभागों के आपसी समन्वय से रिकॉर्ड 7,800 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं. सोलंकी ने बताया कि इन सामूहिक प्रयासों से ही भूजल स्तर में 1.68 मीटर का उछाल आया है. इसका सीधा असर यह हुआ है कि गर्मियों के इस सीजन में भी क्षेत्र के कुओं, बोरवेल और हैंडपंपों का जलस्तर ऊपर आ गया है और पेयजल संकट कम हुआ है.

ग्रामीणों ने कहा-'अब गर्मियों में भी नहीं सूखते हमारे कुएं'

मीडियाकर्मियों ने जब चक महुडी और आसपास के ग्रामीणों से बात की, तो उनके चेहरों पर पानी की इस उपलब्धता की खुशी साफ नजर आई. स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन की इस पहल की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि पहले जहां जनवरी-फरवरी आते-आते कुएं जवाब दे जाते थे, वहीं अब इन एनीकटों और परकोलेशन टैंकों के कारण मई-जून के इस भीषण नौतपा में भी उनके कुओं में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, जिससे खेती और मवेशियों दोनों को सहारा मिला है.