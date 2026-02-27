Zee Rajasthan
स्कूल से लौट रही 8 वर्षीय बालिका की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, गांव में 'मौताणा' के कारण हड़कंप!

Rajasthan News: डूंगरपुर के साकरसी गांव में स्कूटी की टक्कर से 8 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. परिजन मौताणे की मांग पर शव स्कूटी मालिक के घर रखे रहे. पुलिस की समझाइश और आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार हुआ.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के साकरसी गांव में बुधवार दोपहर स्कूल से घर लौट रही 8 वर्षीय छात्रा की स्कूटी से टक्कर लगने से मौत हो गई. हादसा गंभीर था और घायल छात्रा को तत्काल उदयपुर रेफर किया गया था. इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

आज सुबह परिजन आक्रोशित हो गए और मौताणे की मांग को लेकर छात्रा का शव स्कूटी मालिक के घर के आंगन में रख दिया. इसके चलते माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया. खबर मिलते ही धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाइश दी. पुलिस ने शव को स्कूटी मालिक के घर से हटाकर मृतका के घर ले जाया.

दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली, लेकिन किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और सरकार की ओर से नियमानुसार आर्थिक सहायता मिलने का आश्वासन दिया. इसके बाद परिजन माने और छात्रा का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया. पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.

मौताणा राजस्थान की प्रथा है, जिसमें किसी दुर्घटना या अप्राकृतिक मौत पर परिजन न्याय की मांग के लिए विरोध करते हैं और शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करते जब तक आश्वासन या मुआवजा नहीं मिल जाता. यह प्रथा स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों से जुड़ी है और मृतक के प्रति सम्मान और न्याय की मांग का प्रतीक मानी जाती है.

धम्बोला थाना क्षेत्र के इस मामले में भी यही देखा गया. हादसे के बाद परिजन गुस्से में थे और उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक शव को घर से बाहर रखा. प्रशासन और पुलिस की समझाइश और आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और सड़क हादसों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को भी उजागर किया.

इस तरह हादसे ने गाँव में एक बार फिर सड़क सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा को बढ़ा दिया है. घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर स्थिति को नियंत्रित किया गया.

