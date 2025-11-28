Zee Rajasthan
डूंगरपुर में 1 हजार खाद के कट्टे देखकर बेकाबू हुई किसानों की भीड़, खेप आते ही मचा हड़कंप!

Rajasthan News: डूंगरपुर में खाद के 1 हजार कट्टे आते ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह 6 बजे से लाइनें लगीं, पुलिस बुलानी पड़ी. गुरुवार को आए 1000 में से 450 कट्टे बिक गए, बाकी 550 आज आधार कार्ड वाले किसानों को मिले. मांग 5 हजार कट्टे, अब तक सप्लाई सिर्फ 2600 पहुंची.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 28, 2025, 02:52 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 02:52 PM IST

डूंगरपुर में 1 हजार खाद के कट्टे देखकर बेकाबू हुई किसानों की भीड़, खेप आते ही मचा हड़कंप!

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में शुक्रवार सुबह क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली, जिसे किसान पिछले कई दिनों से झेल रहे हैं. खाद के 1 हजार कट्टे आने की खबर जैसे ही ग्रामीण इलाकों में फैली, किसान अलसुबह ही थैला–कागज़ लेकर लाइन में लगने पहुंच गए. सुबह 6 बजे से शुरू हुई कतारें 10 बजे तक भीड़ में बदल चुकी थीं. गेट खुलते ही हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर व्यवस्था संभालने के लिए कोतवाली पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस ने किसानों को दोबारा लाइन में लगवाया और भीड़ को नियंत्रित किया.

किसानों की तरफ से बढ़ रही है खाद की मांग
रबी सीजन की बुवाई जोरों पर है, ऐसे में किसानों की ओर से खाद की मांग लगातार बढ़ रही है. गेहूं की बुवाई में सबसे ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते किसान पिछले कई दिनों से क्रय विक्रय समिति और अन्य स्टोरों के चक्कर लगा रहे हैं. डूंगरपुर जिले में इस समय खाद की कुल मांग लगभग 5 हजार कट्टे बताई जा रही है, जबकि सप्लाई अभी भी कम पड़ रही है. अब तक तीन ट्रकों से केवल 2600 कट्टों की ही आपूर्ति हो पाई है.

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर हो रहा वितरण
गुरुवार शाम पहुंचे 1 हजार कट्टों में से 5 बजे तक ही करीब 450 कट्टे किसानों को बेच दिए गए थे. शेष 550 कट्टों की बिक्री शुक्रवार को की जा रही है. इसके लिए गुरुवार देर शाम तक किसानों के आधार कार्ड एकत्र कर लिए गए थे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर वितरण किया जा सके. यही वजह रही कि शुक्रवार को सुबह सबसे पहले उन्हीं किसानों को खाद दिया गया, जिनके आधार कार्ड पहले दिन ही जमा हो चुके थे.

क्या बोले क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष
क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार का कहना है कि फिलहाल हर किसान को 2–2 कट्टे खाद दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को राहत मिल सके. उनका कहना है कि अभी करीब ढाई हजार कट्टों की और जरूरत है और उम्मीद है कि जल्द ही अतिरिक्त सप्लाई पहुंच जाएगी, जिससे किसानों की परेशानी कुछ कम हो सके.

