डूंगरपुर में इंश्योरेंस फ्रॉड का पर्दाफाश, कंपनी कर्मचारियों ने 58 लाख की ठगी की, 3 गिरफ्तार

Dungarpur Police Arrest: डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी करने वाली एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है, जो इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाकर लोगों की मेहनत की कमाई डकार रही थी. हैरानी की बात यह है कि इस जालसाजी के मास्टरमाइंड कंपनी के ही कर्मचारी निकले, जिन्होंने देशभर के 18 पॉलिसी धारकों के नाम पर 58 लाख रुपये का गबन किया.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार के अनुसार, एडलवाइस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फ्रॉड कंट्रोल यूनिट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में सामने आया कि कंपनी की डूंगरपुर और उदयपुर शाखा के कुछ कर्मचारी पुराने पॉलिसी धारकों के पैसे अवैध तरीके से निकाल रहे हैं.

पुलिस ने शास्त्री मार्ग स्थित कार्यालय पर रेड मारी और कंप्यूटर, मोबाइल व दस्तावेज जब्त किए. पूछताछ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया-

सूरज कुमार श्रीवास्तव (कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डूंगरपुर शाखा)

मयंक (उदयपुर शाखा)

जगदीश (उदयपुर शाखा)

ठगी का तरीका

इन शातिर कर्मचारियों ने सिस्टम की बारीकियों का फायदा उठाकर ठगी का अनूठा तरीका अपनाया था- ये गैंग उन पॉलिसी धारकों को चुनती थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो गंभीर बीमार थे या जिनका क्लेम लंबे समय से अटका हुआ था. आरोपी सिस्टम में जाकर असली पॉलिसी धारक का मोबाइल नंबर, बैंक खाता और केवाईसी (KYC) बदल देते थे. ये असली धारक के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक तैयार करते थे. क्लेम की राशि कंपनी से सीधे इन फर्जी खातों में ट्रांसफर करवाई जाती थी और बाद में तीनों आरोपी उसे आपस में बांट लेते थे.

8 राज्यों में फैला था जाल

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गैंग ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के लोगों को भी अपना शिकार बनाया है. अब तक 18 ऐसी पॉलिसियों का पता चला है जिनसे 58 लाख रुपये हड़पे गए.

क्या-क्या हुआ बरामद?

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन, फर्जी चेक बुक, जाली आधार कार्ड और रबर स्टैम्प (जाली मोहरें) बरामद की हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस खेल में क्या कंपनी के कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे?

