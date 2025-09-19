खिड़की से लटका मिला युवक… रहस्यमयी मौत से गूंज उठा डूंगरपुर!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाने के भीलवा पंचेला गांव में माताजी मंदिर के पास बने सामुदायिक भवन की खिड़की से एक युवक का शव लटका हुआ मिलने पर क्षेत्र के सनसनी फैल गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सामुदायिक भवन की खिड़की से लटका मिला शव

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाने के एएसआई छतरसिंह ने बताया कि भीलवा पांचेला निवासी बसु रोत ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई 40 वर्षीय ईश्वर का शव गांव में माता जी मंदिर के पास बने सामुदायिक भवन की खिड़की से लटका हुआ था. पास में खेत में काम के लिए व्यक्ति ने घटना की जानकारी उन्हें दी. सूचना पर मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई वही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को फंदे से निकालकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. परिजनों ने मौत पर शंका जताई है. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक दो दिन पहले ही गुजरात से आया था. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो दिन पहले ही अहमदाबाद से आया था

डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि बोरी निवासी हिमेश आमलिया ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि वह उसके पिता मुकेश आमलिया और मां के साथ पूरा परिवार अहमदाबाद में ही रहते है. पिता मुकेश आमलिया टेम्पो चलाते है. 17 सितंबर को पिता मुकेश भाड़ा लेकर डूंगरपुर आए थे और घर रुक गए थे. आज सुबह पड़ोसियों ने पिता का शव घर में लटका हुआ देखा. जिस पर पड़ोसियों ने घटना की जानकारी उन्हें दी. जिस पर परिवार के लोग दोपहर को अहमदाबाद से डूंगरपुर पहुंचे. वही पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को फंदे से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया . फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

