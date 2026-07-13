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आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

Rajasthan News: डूंगरपुर के साबला थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड से पहले उसने 2 पेज का नोट लिखा और वीडियो बनाया, जिसमें झूठे मुकदमे और प्रताड़ना का आरोप लगाया. पुलिस ने वीडियो व नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 13, 2026, 06:48 PM|Updated: Jul 13, 2026, 06:48 PM
आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान
Image Credit: डूंगरपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी अपनी जानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. लेकिन इससे पहले युवक ने 2 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा. 1 मिनट का वीडियो भी बनाया. जिसमें युवक ने लिखा मैं आत्महत्या कर रहा हूं. मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे ने झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया है. एएसआई तखतसिंह ने भी परेशान किया. उनको कड़ी से कड़ी सजा दो. परिजनों के आरोपों के बाद अब पुलिस ने सुसाइड नोट ओर वीडियो को लेकर जांच शुरू कर दी है.

सुसाइड से पहले बनाया वीडियो
साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में कीर्ति (29) पुत्र दलीप्रसाद कटारा का शव घर के पास ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. घटना के बाद लोगो उसे तुरंत फंदे से नीचे उतारा ओर आसपुर अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया. पुलिस जीप से उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर ने जांच के बाद से मृत घोषित कर दिया था. वही घटना को लेकर परिजनों ने 1 मिनट का वीडियो ओर 2 पेज का एक सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है. ये वीडियो मृतक कीर्ति कुमार ने सुसाइड से पहले बनाया.

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वीडियो में क्या बोला मृतक कीर्ति
जिसमें कीर्ति ने कहा "मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, उसका कारण मुरलीधर कटारा और उसकी पत्नी और सुनील कटारा उसका पुत्र है. जिसने मेरे पे एक्सीडेंट का झूठा मुकदमा लगवाया और एक्सयूवी गाड़ी जलाने के झूठा झूठा आरोप लगाया. मुझे प्रताड़ित किया. मेरा मानसिक रूप से मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है. जिस कारण से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसमें एएसआई तखतसिंह का भी हाथ है. उसने भी उन सबको सबको सपोर्ट किया. उसने गलत काम करने में, इन लोगों का सपोर्ट किया. मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं. मुझे एसपी साहब, डूंगरपुर एसपी साहब पे भरोसा है. मुझे न्याय मिले और आए दिन मेरे घर वालों को भी ये परेशान करते हैं और झूठा मुकदमा दूसरी, भविष्य में कर सकते हैं."

पुलिस ने शुरू की जांच
इसके बाद फांसी के फंदे पर लटक गया. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार के लोग मौत को लेकर आरोप लगा रहे थे. पुलिस ने वीडियो ओर सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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