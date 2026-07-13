/आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. लेकिन इससे पहले युवक ने 2 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा. 1 मिनट का वीडियो भी बनाया. जिसमें युवक ने लिखा मैं आत्महत्या कर रहा हूं. मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे ने झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया है. एएसआई तखतसिंह ने भी परेशान किया. उनको कड़ी से कड़ी सजा दो. परिजनों के आरोपों के बाद अब पुलिस ने सुसाइड नोट ओर वीडियो को लेकर जांच शुरू कर दी है.

सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में कीर्ति (29) पुत्र दलीप्रसाद कटारा का शव घर के पास ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. घटना के बाद लोगो उसे तुरंत फंदे से नीचे उतारा ओर आसपुर अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया. पुलिस जीप से उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर ने जांच के बाद से मृत घोषित कर दिया था. वही घटना को लेकर परिजनों ने 1 मिनट का वीडियो ओर 2 पेज का एक सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है. ये वीडियो मृतक कीर्ति कुमार ने सुसाइड से पहले बनाया.

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वीडियो में क्या बोला मृतक कीर्ति

जिसमें कीर्ति ने कहा "मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, उसका कारण मुरलीधर कटारा और उसकी पत्नी और सुनील कटारा उसका पुत्र है. जिसने मेरे पे एक्सीडेंट का झूठा मुकदमा लगवाया और एक्सयूवी गाड़ी जलाने के झूठा झूठा आरोप लगाया. मुझे प्रताड़ित किया. मेरा मानसिक रूप से मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है. जिस कारण से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसमें एएसआई तखतसिंह का भी हाथ है. उसने भी उन सबको सबको सपोर्ट किया. उसने गलत काम करने में, इन लोगों का सपोर्ट किया. मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं. मुझे एसपी साहब, डूंगरपुर एसपी साहब पे भरोसा है. मुझे न्याय मिले और आए दिन मेरे घर वालों को भी ये परेशान करते हैं और झूठा मुकदमा दूसरी, भविष्य में कर सकते हैं."

पुलिस ने शुरू की जांच

इसके बाद फांसी के फंदे पर लटक गया. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार के लोग मौत को लेकर आरोप लगा रहे थे. पुलिस ने वीडियो ओर सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.