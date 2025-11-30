डूंगरपुर में दिनदहाड़े चोरी का प्रयास! किरायेदार के आते ही बदमाश भागा… पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानांतर्गत डूंगरपुर शहर की इंजीनियरिंग की गली में एक मकान में दिनदहाड़े चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है. पड़ोसी किराए दार के आ जाने पर चोर वहां से फरार हो गया. हालांकि चोरी होने से बच गई . लेकिन चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

एक बड़ा मकान किराए पर दिया हुआ है

मामले के अनुसार सोनिया चौक इंजीनियरिंग की गली में एक बड़ा मकान है. मकान में कमरों को अलग-अलग किरायेदारों को किराए पर दे रखा है. चिकित्सा विभाग के कार्मिक मनोज सैनी भी एक कमरे में रहता है. आज रविवार की छुट्टी होने से घर पर ही था. पड़ोस के कमरे में दूसरा व्यक्ति भगवान सहाय जो कि मिठाई की दुकान पर काम करता है वो काम पर गया था. दिन दहाड़े अज्ञात युवक मुख्य दरवाजे से घर में घुसा, भगवान सहाय के कमरे का ताला तोड़ा. इधर मनोज सैनी ने खट पट सुनी तो मकान के चौक में आया. जहां एक युवक घूम रहा था.

पड़ोसी किराएदार की समझदारी से नहीं हुई चोरी

मनोज सैनी ने जब युवक से पूछा तो वह बोला कि किराए का कमरा देखने आया है. इसके बाद युवक वहा से निकल गया. युवक के जाने के बाद शक होने पर मनोज सैनी ने पड़ोसी का कमरा चेक किया तो ताला टूटा पड़ा था. कमरे में बिस्तर और कपड़े के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए कुछ चोरी नहीं हुआ. इधर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इधर घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई . पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

