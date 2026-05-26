/CM दौरे पर बवाल! बाबूलाल खराड़ी का पलटवार, BAP सांसद राजकुमार रोत पर तीखा वार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD) मंत्री बाबूलाल खराड़ी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से भी बातचीत की. सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री खराड़ी ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वागड़ दौरे को लेकर उठाए गए सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएगा, लोगों की समस्याएं सुनेगा और विकास कार्यों की जानकारी लेगा. ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान के हैं और हर क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद करना उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है.

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सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए खराड़ी ने कहा, “क्या मुख्यमंत्री को जनता के बीच नहीं जाना चाहिए? वे प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए हर जिले में जाएंगे और लोगों की परेशानी सुनेंगे. लेकिन कुछ लोगों की आदत ही ऐसी हो गई है कि वे खुद जनता के बीच नहीं जाते और दूसरों को भी जाने से रोकना चाहते हैं.”

उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत के राजनीतिक सफर पर भी सवाल उठाए. खराड़ी ने कहा कि राजकुमार रोत पिछले सात सालों से राजनीति में सक्रिय हैं. इनमें पांच साल विधायक और करीब दो साल से सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अब उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही है, इसलिए वे अलग-अलग मुद्दे उठाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुछ नेता खुद को पूरे देश का बड़ा नेता बताने में लगे रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे अपने क्षेत्र की जनता से ही दूर हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और समय आने पर सही जवाब भी देती है. खराड़ी ने कहा कि विकास और जनहित के कामों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

बाबूलाल खराड़ी ने सांसद राजकुमार रोत की राजनीतिक सोच पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि वे कई बार ऐसे लोगों और मुद्दों के साथ खड़े नजर आते हैं, जिनकी सोच समाज को बांटने वाली होती है. मंत्री ने कहा कि वागड़ की जनता ऐसी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने साफ कहा कि समाज में अलगाव पैदा करने वाली भाषा और माहौल दोनों ही ठीक नहीं हैं.

मंत्री ने हाल ही में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मामले में ढिलाई नहीं बरतेगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

डूंगरपुर दौरे के दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर है और वागड़ क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.