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तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को पीछे से मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत

Rajasthan News: डूंगरपुर के बिछीवाड़ा कस्बे में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे 57 वर्षीय राम सिंह चौहान को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर घायल राम सिंह की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 06, 2026, 05:22 PM|Updated: Jun 06, 2026, 05:22 PM
तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को पीछे से मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत
Image Credit: Dungarpur Bike Hadsa

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई. घटना बिछीवाड़ा कस्बे के पास की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार घडमाला निवासी रविराज सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने काकोसा (चाचा) 57 वर्षीय राम सिंह चौहान के साथ देवेन्द्रगढ़ पैलेस होटल क्षेत्र से पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे. दोनों सड़क के किनारे-किनारे चल रहे थे और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान डूंगरपुर की तरफ से तेज गति में आ रही एक बाइक ने पीछे से राम सिंह चौहान को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार बाइक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था. अचानक हुई टक्कर से राम सिंह संतुलन खो बैठे और उछलकर सड़क पर जा गिरे. हादसे के दौरान उनके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं.

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टक्कर लगने के बाद राम सिंह मौके पर ही बेहोश हो गए. घटना को देखकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे. सभी ने बिना समय गंवाए उन्हें एक निजी वाहन की मदद से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें आगे रेफर करने का निर्णय लिया गया. परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई. काफी प्रयासों के बावजूद राम सिंह को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया.

घटना के बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों के साथ-साथ आरोपी चालक की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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