Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कच्चा मकान गिराते समय मालिक और मजदूर की मलबे में दबकर मौत, CNG कार में आग लगने से चालक मृत

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले के आसेला रोत फला में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मकान मालिक कांतिलाल रोत (60) और मजदूर गौतमलाल (50) मलबे में दब गए. मलबा हटाने के बाद अस्पताल ले जाने पर दोनों को मृत घोषित किया गया. वहीं दूसरी तरफ एक सीएनजी ऑल्टो कार में आग लगने से चालक की चलकर मौत हो गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 28, 2026, 07:14 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 07:14 PM IST

Trending Photos

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी
9 Photos
rajasthan vidhan sabha budget session

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान
7 Photos
Rajasthan project

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान

आखिर क्या हैं UGC के नए नियम? करणी सेना और राजनीतिक पार्टियों ने राजस्थान में दी आंदोलन की चेतावनी!
8 Photos
UGC New Guidelines 2026

आखिर क्या हैं UGC के नए नियम? करणी सेना और राजनीतिक पार्टियों ने राजस्थान में दी आंदोलन की चेतावनी!

कच्चा मकान गिराते समय मालिक और मजदूर की मलबे में दबकर मौत, CNG कार में आग लगने से चालक मृत

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आसेला रोत फला में एक कच्चे मकान की दीवार को गिराते समय अचानक ढह गई. मकान मालिक ओर मजदूर नीचे दब गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला. गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है. वही पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

क्या बोले सदर थाना एएसआई पोपटलाल?
सदर थाना एएसआई पोपटलाल ने बताया मनीष रोत निवासी आसेला रोत फला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया की गांव में उसके पुराने कच्चे घर को गिराने का काम चल रहा था. उसके पिता कांतिलाल रोत (60) कच्चे घर की दीवार गिराने का काम करवा रहे थे. मजदूर गौतमलाल (50) पुत्र धुला रोत निवासी आसेला एक दीवार को नीचे से खोदकर गिराने में लगा था. इस दौरान 15 फीट ऊंची मिट्टी की दीवार अचानक ढह गई. इससे कांतिलाल ओर गौतमलाल दोनों मलबे के नीचे दब गए.

घटनास्थल पर भारी भीड़ हुई इकट्ठी
घटना के बाद मौके पर लोगो की भीड़ इकट्ठी हो गई. लोग मलबा हटाने में जुट गए. करीब आधे घंटे बाद दोनों के मलबे से बाहर निकाला जा सका. इसके बाद दोनों को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आएं. इमरजेंसी में जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी पहुंच गई. घटना की जानकारी लेने के बाद दोनों के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया जहां पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नया मकान बनाने के लिए पुराना मकान गिरा रहे थे
कांतिलाल रोत का पुराना मकान कच्चा मिट्टी का बना होने से उसे गिराने का काम चल रहा है. इसे गिराने के बाद कांतिलाल नया पक्का मकान बनाने वाले थे. लेकिन इस हादसे से परिवार में मातम पसर गया. कांतिलाल के 3 बच्चे है. तीनो की शादी हो चुकी है.

सीएनजी ऑल्टो कार में लगी आग, हादसे में कार चालक की जलने से हुई दर्दनाक मौत
डूंगरपुर जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र के कनोड़िया गांव के पास एक सीएनजी ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई. आग लगने से कार चालक की जलने से दर्दनाक मौत हो गई. एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए है वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

अचानक आग लगने से हुई मौत
मामले के अनुसार निठाउवा निवासी किशोर जैन मुंबई में व्यापार करता है. चार दिन पहले ही वह अपने घर आया था. वही आज शाम को अपने भाई की सीएनजी ऑल्टो कार लेकर घर से निकला था. इस दौरान कनोड़िया गांव के पास अचानक कार में आग लग गई. आग लगने के बाद चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और चालक की जलने से दर्दनाक मौत हो गई. वही घटना के बाद मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई . लेकिन आसपास पानी उपलब्ध नहीं होने से आग बुझा नहीं सके. पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने देखा कि कार पूरी तरह से जल चुकी थी और चालक का शव कंकाल में तब्दील हो चुका था. इधर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया और मौके से साक्ष्य जुटाए . इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news