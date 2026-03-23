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डूंगरपुर में अफवाह का धमाका, पेट्रोल खत्म होने की खबर से हड़कंप! लगी लंबी कतारें

Rajasthan News: डूंगरपुर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह से हड़कंप मच गया. पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सप्लाई में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन स्टॉक पर्याप्त है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 23, 2026, 11:22 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 11:22 PM IST

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डूंगरपुर में अफवाह का धमाका, पेट्रोल खत्म होने की खबर से हड़कंप! लगी लंबी कतारें

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में सोमवार शाम अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया, जब शहर, आसपुर और सागवाड़ा क्षेत्र में डीजल-पेट्रोल की किल्लत की अफवाह फैल गई. कुछ ही देर में हालात ऐसे हो गए कि पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग जल्द से जल्द ईंधन भरवाने के लिए दौड़ पड़े. कई लोग बोतल और जरीकेन लेकर भी पेट्रोल-डीजल जुटाने की कोशिश करते नजर आए.

शाम होते-होते यह चर्चा तेजी से फैलने लगी कि इलाके में पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है. साथ ही यह भी कहा जाने लगा कि पेट्रोल पंपों का स्टॉक खत्म हो चुका है. जैसे ही यह खबर फैली, लोग बिना देरी किए अपने वाहन लेकर पंपों की तरफ निकल पड़े. कुछ ही समय में कई पंपों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए.

लोगों में यह डर साफ देखा गया कि अगर उन्होंने उसी समय पेट्रोल नहीं भरवाया, तो आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी डर के चलते लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश करते नजर आए, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए.

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हालांकि, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि असल में कोई बड़ी किल्लत नहीं है. पिछले दो दिनों में ईद और रविवार की छुट्टियों के कारण डिपो से तेल के टैंकर समय पर नहीं पहुंच पाए थे. इसी वजह से कुछ पंपों पर अस्थायी रूप से स्टॉक कम हो गया था, जिसे लोगों ने गंभीर कमी समझ लिया.

एसोसिएशन के अनुसार, टैंकरों की सप्लाई में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने वाली है. जैसे ही टैंकर पहुंचेंगे, सभी पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो जाएगा. बढ़ती भीड़ को देखते हुए पेट्रोल पंप एसोसिएशन और जिला रसद अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पंपों पर भीड़ न लगाएं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में ईंधन की कोई कमी नहीं है.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा. साथ ही लोगों से संयम बनाए रखने और सही जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की गई है, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा न बने.

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